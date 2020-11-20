«Заповедники Таймыра» определили победителей конкурсов

Природоохранная организация объявила 2020–й Годом дикого северного оленя, чтобы привлечь внимание широкой общественности к проблеме сохранения данной популяции животных. Норильчане представили на суд жюри более 250 работ.

Молодые художники отобразили главное животное Арктики в конкурсе рисунков «Сохраним оленя вместе», а ребята, пишущие стихи, продемонстрировали свои литературные способности на тему «Беги вперёд, живи, мой северный олень!». Лучшее стихотворение, согласно положению о конкурсе, появится на страницах заповедной азбуки, издание которой запланировано в 2021 году. Ещё один конкурс — «За моим окном гуляет гордый северный олень» — предполагал семейное творчество: дети и взрослые вместе украшали окна своей квартиры.

Планировалось, что красивой финальной точкой мероприятия станет большой праздник с церемонией награждения и выставками лучших работ. Но ужесточение мер профилактики коронавируса потребовало изменения формата встречи: праздник был организован в офисной гостиной на ул. Талнахской, 22.

На сайте Объединённой дирекции заповедников Таймыра уточняется, что специалисты природоохранной организации в течение двух дней, 19 и 20 ноября, вручали победителям конкурсов 2020 года, в том числе «Марша парков», дипломы и подарки. Для них оформили фотозону и выставку лучших творческих работ. Остальные участники заповедных конкурсов получили электронные сертификаты.