— Для нас принципиально важно было привезти и показать выставку в Норильске, история строительства которого началась в 1930-е годы с Норильлага. Ко Дню памяти жертв политических репрессий мы расширяем экспозиционную часть, посвящённую истории Норильлага, и представляем норильской аудитории выставочный проект «Засушенному — верить» Биологического музея им. К. А. Тимирязева. Особое место в выставке занимает норильский материал. Гербарий, собранный в экспедиции научными сотрудниками Музея Норильска на склоне горы Шмидта, где более семи десятилетий назад существовал женский лагерный пункт «Нагорный», — говорит директор Музея Норильска Наталья Федянина.

На выставке будут представлены живые следы истории, которые расскажут о событиях 1930–50-х годов.

— Самая яркая история получилась у Музея Норильска. Оказалось, что зелёное пятно трав повторяет контуры бывшего лагерного забора, и в этом нет ничего невероятного, потому что под его защитой от норильских ветров у трав была возможность укорениться. Но сейчас от лагеря остались развалины фундаментов, а зелёное пятно на горе видно с центральной площади города, — рассказывает в одном из интервью Надежда Пантюлина, автор и куратор выставки.

Также расскажут свою историю гербарии Биологического музея им. К. А. Тимирязева, Московского университета им. М. В. Ломоносова, Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина (РАН), Ботанического института имени В. Л. Комарова (РАН), Международного общества «Мемориала», пермского и воронежского университетов, Красновишерского краеведческого музея и частного собрания ботаника и краеведа Марины Трифоновой. Пять подвешенных бутонами вниз гвоздик, которые были собраны натуралистом, шпионившим за декабристами и Пушкиным, листья, принадлежавшие соловецким заключённым, скрывающие в себе человеческие судьбы.

«Голоса» растений легли в основу инсталляции, в которой отображена целая история, где пересекаются люди и травы. Дополняют естественнонаучные свидетельства работы современных художников Андрея Кузькина и Ивана Щукина. Учёные выступили в роли переводчиков языка растений. Как результат — выставка-инсталляция, которая погружает зрителя в контекст от образа к образу по следам памяти.

Выставка пройдёт с 27 октября по 14 января в Музее Норильска по адресу: Ленинский проспект, 14.