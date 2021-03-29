Завершился фестиваль–конкурс юных исполнителей «Надежда Норильска – 2021»

В конкурсе приняли участие 135 инструменталистов в возрасте от 8 до 20 лет — это учащиеся образовательных учреждений культуры нашего города и Таймыра, а также студенты Норильского колледжа искусств. Конкурсанты выступили в сольных номинациях и в номинации «Юный концертмейстер». В течение четырёх дней в шести исполнительских номинациях юные музыканты состязались за звание быть лучшими. Их выступление оценивали опытные преподаватели образовательных учреждений культуры и приглашённые музыканты–педагоги из Красноярска, которые провели и курсы повышения квалификации для преподавателей школ искусств. Члены жюри высоко оценили исполнительский уровень юных дарований, отметили также музыкальное мастерство концертмейстеров и иллюстраторов.

В итоге 84 лучших исполнителя получили награды лауреатов. А Гран–при завоевали два студента Норильского колледжа искусств — Олег Носков (духовые инструменты) и Ксения Алехнович (струнные инструменты).