Завтра в Норильске отрывается выставка “Февральские самоцветы”

Открытие экспозиции состоится в Городском центре культуры в 18.00. На ней представят итоги работы мастеров и художников студии за прошлый год. Гости смогут увидеть уникальные изделия ручной работы, исполненные в различных техниках: живопись маслом, акрилом, графические работы, вышивка крестом, лентами, батик, скрапбукинг, бисероплетение с использованием натуральных камней, вязаные и текстильные игрушки, работы из фоамирана, полимерной глины и многое другое.

Посетить выставку норильчане смогут до 17 февраля с 12.00 до 19.00, кроме воскресенья и понедельника. Вход свободный. Напоминаем, что согласно указу губернатора Красноярского края, горожане старше 18 лет должны будут предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт перенесённого не более полугода назад заболевания, а также, документ, удостоверяющий личность.