Здравей, Норилск!

Курица — не птица, Болгария — не заграница

Признайтесь, когда вы слышите слово «Болгария», в памяти сразу всплывают курорт «Золотые Пески», где отдыхало немало норильчан, розовое масло и, конечно же, шопский салат, без которого в этой стране не обходится ни один праздник.

Но в Музее Норильска о программе «Здравствуй, Норильск!» говорят: стереотипы — это не про нас.

– Это тонкая программа, мы представляем страны именно через музейные практики, — поясняет Наталья Федянина. — Например, фильмы, которые у нас демонстрируются, нельзя увидеть в широком прокате. Мы показываем не просто национальность — флаг, герб, орнамент — мы хотим представить страну в неком развитии. Взять хотя бы нынешний фестиваль. Ретроспективная выставка художника Ясена Гюзелева и фильм «Ага» режиссёра Милко Лазарова, на первый взгляд, не имеют никакого отношения к истории Болгарии, но именно они и проявляют её очень серьёзно. Ведь Ясен Гюзелев — самый известный живописец своей страны, и именно он представляет её всему миру. Фильм «Ага» — вообще, история про Арктику, но его режиссёр снимает один из самых успешных проектов национального телевидения Болгарии. В общем, это не про национальную культуру как таковую, это про национальный художественный процесс. У нас никогда нет лобовой истории, мы не будем повторять, что Несебр — город–побратим Норильска, мы хотим показать Болгарию современной, востребованной, настоящей.

– Современные болгары тоже очень переживают, что об их культуре судят только по фольклору — танцы танцуют, песни поют, крестом вышивают, на «нет» кивают, как русские на «да», и наоборот, — рассказывает Кирилл Гаврилин, куратор фестиваля «Здравствуй, Норильск!». — Но стереотипы очень обедняют культуру, загоняют её в рамки, и создаётся впечатление, что страна культурно не развивается. Поэтому Болгарский культурный институт при посольстве взял другой курс — они показывают вклад страны в международное культурное пространство и их самые высокие достижения.

Арктика vs «Южного потока»

Болгары привезли в Норильск три выставки, два фильма и четыре серии книг. Фотовыставка «Старые болгарские столицы и средневековые крепости» Ассоциации профессиональных фотографов страны доказывает, что их территория пропитана историей, а каждое место овеяно легендами. Норильчане, собирающиеся в отпуск на Балканский полуостров, могут ознакомиться на этой выставке со средневековыми крепостями, которые в то или иное время сыграли важную роль: одни получили статус столиц, другие были административными центрами местного значения, но все они занимают важное место в истории страны.

«Забытые фотографии русско–турецкой войны 1877–1878 гг.» — тоже важная для болгар экспозиция. После победы России в этом военном конфликте Болгария обрела свою независимость, сложилась болгарская государственность, началось их возрождение после многих веков забвения и развитие национальной культуры. Причём этот редкий архив хранился в России в Великом Новгороде. Но болгарская сторона настояла, чтобы его подняли и «вывели в свет».

– Я советую норильчанам обратить внимание на выставку известного болгарского художника Ясена Гюзелева, — рекомендует Кирилл Гаврилин. — Кстати, его считают международной мега–звездой, он один из крупнейших художников книги. В Европе, а также в США, Японии, Корее, Китае издаются книги с его иллюстрациями. На выставке вы увидите оформление к Льюису Кэрроллу — «Алиса в стране чудес», Чарльзу Диккенсу — «Оливер Твист», Александру Пушкину — «Пиковая дама», Карло Коллоди — «Приключение Пиноккио», к сочинениям Сократа, к мифу «Орфей и Эвридика» и многим другим. Сам художник из артистической семьи — его отец известный оперный певец Николай Гюзелев. Он пел на всех известных сценах мира — в Ла Скала в Милане, в Метрополитен–опера в Нью–Йорке, в Ковен–Гардене в Лондоне, в Мариинском театре Санкт–Петербурга, в Большом театре Москвы. Причём стать оперным басом старший Гюзелев решил после того, как услышал нашу оперу «Борис Годунов». А вот его сын Ясен — блестящий художник. Норильчане могут увидеть его офорты, то есть виды гравюр, выполненные иглой и оттеснённые металлической доской. Они изданы очень маленьким тиражом. Как книжный иллюстратор он также великолепен. Ясен Гюзелев не допускает пренебрежения вроде «я художник, я так вижу», он внимательно изучает антураж эпохи. Если это Пушкин, то вы увидите Петербург того времени — от чернильницы до лацкана пиджака, от видов культурной столицы до мимики скрытного и честолюбивого Германа. Книжные иллюстраторы — вообще отдельная каста, они серьёзно погружаются в работу, не допускают неточностей и всё очень тщательно воспроизводят. Гюзелев связывает Болгарию с мировым культурным пространством. Я советую обязательно посмотреть его работы. Сразу после Норильска выставка уедет в Париж. Нам пришлось приложить немало сил, чтобы задержать экспозицию в вашем городе.

Уже несколько лет Болгарский культурный институт инициирует перевод современной поэзии, прозы и драматургии с болгарского на русский язык. Норильчанам представили четыре серии книг в совершенно разных жанрах. Тут есть и молодые авторы, которые только ищут себя в большой литературе, и те, что уже признаны на родине и в мире, но до сих пор не издавались в нашей стране. Часть книг была передана в норильскую библиотеку, так что желающие познакомиться с высокими стандартами болгарской литературы могут заглянуть в читальный зал.

Организаторы фестиваля также советуют обратить внимание на кинематографический шедевр, который неожиданно связывает теплые Балканы с нашей суровой Арктикой.

– Фильм «Ага» режиссёра Милко Лазарова стал настоящим мировым открытием, — говорит восхищенно Кирилл Гаврилин. — Он снят в Якутии с участием известных местных актёров и получил премии престижных мировых кинофестивалей в Иране,

Сараеве, Франции, России. Да, что там! Лента закрывала знаменитый Берлинский кинофестиваль в 2018 году. На первый взгляд, это обычная семейная драма, проблема отцов и детей, аутентичности и цивилизации. На самом деле это размышление о мироздании, о космосе, о настоящих ценностях, о прощении, прощании, смерти и жизни. Там разрушены границы между реальным миром и потусторонним. И всё это глазами коренных народов русского Севера. У европейского человека понимание мироздания более примитивное — вот так рождаемся, так живём, вот так умираем. У северян этих границ нет, они намного мудрее нас, живут в одном ритме с природой, в высоком смысле, они дети космоса. Доказательство тому — дискуссия после просмотра ленты, таких споров и разговоров не было ни после итальянцев, ни после французов, ни после швейцарцев. У людей на глазах наворачивались слёзы, некоторые откровенно плакали — это была поистине мощная реакция. Вот такая парадоксальная связь Болгарии, России и русской Арктики.

Организаторы нынешнего фестиваля признались: сегодня не просто было организовать такой культурный обмен. И дело вовсе не в пандемии. Дело в том, что отношения между некогда дружественными странами кардинально изменились. Некоторые европейские страны, например, Эстония, Литва, Латвия, Польша, заняли по отношению к России откровенно агрессивную позицию, среди них оказалась и Болгария. Чего только стоит нереализованный газовый проект «Южный поток», вина за срыв которого лежит в том числе и на их премьер– министре Бойко Борисове. Впрочем, это всего лишь политическая конъюнктура, уверены кураторы проекта. Простые болгары всё так же рады видеть нас на Золотых Песках и других курортах. А культура — это мост покрепче любого «потока», который не позволяет разорвать многолетние связи дружественных народов. Так что «Здравей, Норилск!» и «Добре дошли, България!»

А мог быть Китай...

Программу «Здравствуй, Норильск!» наши музейщики создали в юбилейный для города 2018 год. С того времени нас уже страстно поприветствовали итальянцы — «Ciao, Norilsk!», элегантно поздоровались французы — «Bonjour, Norilsk!», и сдержано подмигнули швейцарцы — «Tgau, Norilsk!». А после случилась всемирная пандемия, и страны закрыли свои границы в смиренном ожидании.

– С одной стороны, мы очень гордимся тем, что наш музей муниципальный, а программа «Здравствуй, Норильск!» при этом международная, — рассказывает директор Норильского музея Наталья Федянина. — Но именно это нам сегодня срывает планы — в «закрытом» мире такую историю сложно реализовывать. Изначально нашим четвёртым гостем должен был стать Китай, но оказалось, что сейчас жители Поднебесной даже внутри своей страны не перемещаются, не то что за её пределы. Пришлось искать замену.

С этим помог добрый друг музея — Кирилл Гаврилин, кандидат искусствоведения, профессор и заведующий кафедрой истории искусства и гуманитарных наук Московской государственной художественно–промышленной академии имени С.Г. Строганова. Это он пять лет назад заявил, что можно восстановить мозаичные панно на улице Комсомольской, которые долгие годы пребывали в плачевном состоянии, а два из них и вовсе были разрушены. Тогда группа строгановцев во главе с Павлом Юдиным, преподавателем кафедры монументальной живописи, за три года вернули Норильску четыре из пяти мозаик. Вот такая это сила — искусство.

Что касается Кирилла Гаврилина, то в академии имени Строганова у него есть и вторая должность, — он советник ректора по международным вопросам и связям с общественностью. Так вот этими многочисленными знакомствами художники охотно делятся со своими друзьями. Строгановцы уже работали с болгарами, создавали совместные выставки, дружат с их посольством и институтом культуры, поэтому и предложили их в качестве партнёров нашему музею. Так всё и сложилось.