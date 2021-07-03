Здравствуй, друг наш Северок!

Чудесное возвращение произошло в минувшее воскресенье в Талнахской городской библиотеке, на празднике «Северок и его друзья». Старожилы, в том числе и автор этих строк, точно знают: Северок — это добрая душа нашего города. Он с 1963 года радовал и вдохновлял с голубых экранов Норильской телестудии семьи северян. Можно ли забыть, как интересно и увлекательно он читал нам сказки на ночь, как здорово отвечал на наши письма, рассказывал о любимом Севере? А родился наш Северок в 1963 году, на четыре года раньше, чем знаменитые сказочные персонажи центрального телевидения Хрюша и Степашка. Ветераны нашего телевидения рассказывали, что имя чудесной кукле выбирали всем коллективом Норильской студии телевидения, а замечательная журналистка Тамара Александрова, приехавшая работать в наш город из Москвы, сшила малышу тёплую шубку. Любознательный Северок, не боясь холодов, как юный телерепортёр, летал по Таймыру вместе со взрослыми корреспондентами, режиссёрами и операторами, чтобы потом представлять свои сюжеты на экранах телевизоров.

Интересно, что первой ведущей, которая выходила в эфир в паре с кукольным телегероем была Галина Георге (Осинская), которая сейчас живёт в Санкт—Петербурге. На празднике она приветствовала норильчан в присланной видеозаписи:

– Раз в неделю я и Северок выходили в прямой эфир в программе «Северок и почта». Ребята со всего Таймыра писали нам о своей жизни, делах, бывало, и об огорчениях. С нами вместе разбирала ответы, придумывала сюжеты Тамара Александрова, а ещё из Москвы приехала журналист Светлана Светана, которая и посоветовала рассказать про Северка всеми любимому писателю Маршаку, и вскоре он создал о нашем герое книгу. Желаю, чтобы у нового Северка была такая же светлая и насыщенная жизнь в его новом доме в Талнахе.

Галина Георге сказала особые слова благодарности и коллеге Наталье Носковой, большой поклоннице Северка, энтузиасту его возвращения к норильчанам. Известный звукорежиссёр, она около полувека работала на Норильской студии телевидения, уже ушедшей в историю. Сейчас Наталья Кирилловна трудится в Талнахской городской библиотеке, руководит работой виртуального концертного зала, готовит замечательные музыкальные программы, а ещё старается не забывать об истории и ярких героях родного телевидения.

Одна из первых кукол телегероя сейчас хранится в Музее Норильска. А нового героя по просьбе библиотекарей создала замечательный норильский мастер эксклюзивных кукол Елена Тадер. Наверное, вы видели ее работы на выставках и благотворительных ярмарках. Её Северок в наряде из замши и меха так мил, что его сразу хочется обнять и сказать что–нибудь самое хорошее на ушко. На празднике Наталья Носкова, которая просто влюбилась в нового Северка, поведала детям и взрослым о том, как норильские ребята решили рассказать знаменитому детскому писателю Самуилу Маршаку о своем любимце. А из программы детской редакции норильчата узнавали, что же отвечал им любимый поэт. Закончилась эта переписка тем, что Самуил Яковлевич сочинил о Северке целую поэму! Отрывок из неё опубликовали в центральной газете «Известия» и в журнале «Пионер». А в 1964 году стихи Маршака вышли отдельной книжкой «Северок».

На празднике «Северок и его друзья» самые юные читатели библиотеки вместе с родителями узнали ещё немало любопытного о виновнике торжества. А ещё детей ожидали замечательные сюрпризы, ведь библиотекари придумали для них настоящее волшебное представление, в котором Снежная королева похитила Северка, но ребята помогли его вернуть доброму Шаману и заботливой Вороне. А загадочную атмосферу родного Севера создавали выступления ребят из образцового ансамбля народного танца «Вдохновение» и ансамбля народного танца «Талнахский перепляс».

Ребятишки с удовольствием отвечали на вопросы сказочных персонажей и играли с ними. Такой задор очень понравился Северку, который после возвращения из холодных объятий Снежной королевы с удовольствием поселился в тёплом и дружелюбном доме Талнахской библиотеки. На радостях всем участникам праздника раздали любимое норильское мороженое от Благотворительного фонда социальных программ Виктора Коновалова «Территория добра». Правда, и этому вкусному событию пыталась помешать Снежная королева, ведь ей так не хотелось расставаться с таким образованным Северком, чтобы он читал книги только ей. Но пусть лучше приходит читать их в библиотеку, но с условием — никого не похищать и не морозить!

После раздачи мороженого праздник продолжался на разных площадках библиотеки, где на мастер–классах можно было своими руками сделать белого медведя из фетра, смастерить своего маленького Северка из нехитрых подручных материалов, а ещё создать яркую открытку с любимыми цветами тундры — жарками. Организаторы устроили и игры народов Севера, где можно было и рыбку поймать, и быстрого оленя.

Зрители от души благодарили всех, кто придумал для норильчан замечательный праздник, — библиотекарей Екатерину Климович, выступившую в образе Снежной королевы, Наталью Бережную — в роли заботливой Вороны и Юлию Блинову — в роли Шамана. А Белым Мишкой была юная Алина Муштагова. Северка же на сцене сыграла шестиклассница Арина Тишанская, которая занимается литературным творчеством в библиотечном клубе «Арго». Её семья живёт в Талнахе не так давно, но они тоже очень полюбили Северка. Мама девочки рада, что дочь занята в замечательном проекте, который подарил всем столько знаний и радости. И её особенно поразили маленькие читатели, которые с таким энтузиазмом прониклись историей Северка.

Мы не сомневаемся, что Северок расскажет посетителям Талнахской библиотеки ещё много интересного о родном крае. Но очень бы хотелось пригласить его в гости и в Норильск. Надеемся, что такая встреча состоится в Публичной библиотеке. Знаем, что с Северком очень хотят встретиться и студенты Норильского колледжа искусств, а также многие почтенные старожилы Норильска, которым ездить в рудную столицу уже не позволяет здоровье, а так хочется вместе с любимым телегероем вспомнить далекое норильское детство.