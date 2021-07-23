Жителей Большого Норильска приглашают на концерт, посвящённый дню памяти Владимира Высоцкого

Старт дню памяти в 15.00 даст камерная встреча, на которой прозвучат любимые песни и стихи знаменитого артиста. Подрастающее поколение сможет познакомиться с творчеством Владимира Высоцкого в фойе первого этажа, где в 16.00 для молодёжи начнётся специальный квест. В 16.20 в кинозале состоится показ художественного фильма с участием Владимира Семёновича «Хозяин тайги» (1968 год) режиссёра Владимира Назарова. Вход на показ бесплатный. В фойе второго этажа для гостей подготовлена выставка редких архивных плакатов и материалов под названием «Владимир Высоцкий». А в фойе первого этажа установлена фотозона с тематическим наполнением и выставка экслибрисов.

В связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции количество мест ограничено. Для участия в мероприятии необходимо записаться по телефону 37-28-05 или забронировать место в кассе учреждения.