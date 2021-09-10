Жителей Большого Норильска приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Культурная суббота»

В Музее Норильска для просмотра будут открыты временные тематические выставки и постоянные экспозиции. Проект «Битва за никель. Трудовые подвиги норильчан в годы Великой Отечественной войны» охватывает первое десятилетие истории Норильского комбината - с середины 1930-х по середину 1940-х. Дополняют его выставка «Три поворотных решения Авраамия Завенягина» к 120-летию со дня рождения легендарного начальника норильского комбината, а также экспозиции «Территория» и «Пересмотру не подлежит», где посетители познакомятся с историей освоения Севера, этнографией коренных народов Заполярья, природой Таймыра и историей города периода Норильлага.Современный Норильск и будни горожан представлены в ежегодной региональной фотовыставке «ТаймырФотоГода-2021».

В 14.00, 15.30 и 17.00 в Первом доме Норильска гостям будет представлена праздничная программа «Юбилеям юбилей», посвящённая 100-летию дома-музея «Первый дом Норильска». Экскурсии организуются по предварительной записи: 46-13-27.

Гости художественной галереи на выставке «Строители новой жизни» смогут увидеть картины из собрания Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). Последние дни работает выставочный проект «Муртуз» - культура южных народов и их традиции в дагестанских мотивах народного художника Дагестана Муртузали Магомедова к 80-летию со дня рождения мастера. Живопись из фондов Музея Норильска представлена на выставке «Впечатление» - это произведения Нины Сергеевой, заслуженного художника России, экспозиция организована к 100-летию со дня рождения автора . В графике «Городских мотивов» - яркость улиц и огни больших городов. Дополнительная информация по телефонам: 43-35-69, 43-35-68.

В Талнахском филиале музея для жителей рудной столицы будут работать постоянные экспозиции «Талнах. От первой скважины к новым горизонтам» и «Обитатели таймырских заповедников». Самых любознательных сотрудники филиала приглашают на интерактивную выставку в «Лабораторию естественных наук» за знаниями по химии таймырской земли. Яркие краски северной природы запечатлены в творческих работах клуба флористов-дизайнеров «Галакс», представленных на выставке «Цветущая тундра». Справки по телефонам: 44-27-14, 44-27-81.

В день открытых дверей на указанных площадках вход для пенсионеров будет бесплатным.

Напоминаем о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.