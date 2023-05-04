Жителей и гостей Норильска приглашают на открытый показ фильма о донорстве костного мозга "Лист ожидания"

«Лист ожидания» — это первый российский документальный фильм, который максимально полно рассказывает о донорстве костного мозга как возможности помочь больным раком крови. Задача фильма – привлечь внимание к катастрофическому дефициту доноров в России.

«По разным оценкам, пересадка костного мозга (ТКМ) ежегодно требуется от 5 до 10 тыс. россиян, но проводится не более 2 тыс. трансплантаций в год. Одна из причин – нехватка доноров. Очень важно рассказать о том, что в России надо создать полноценную донорскую базу, чтобы всем, кто столкнулся с тяжелым заболеванием, была оказана своевременная помощь», – говорит Наталья Маханько, режиссер и продюсер фильма «Лист ожидания», директор кинокомпании «АРТ-Н», лауреат российских и зарубежных фестивалей, выпускница ВГИК.

Донорство костного мозга – один из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями. Этот вид донорства недостаточно развит у нас в стране, а между тем, он мог бы спасти жизни сотням наших соотечественников.

Чтобы клетки костного мозга донора можно было пересадить пациенту, донор и пациент должны быть «генетическими близнецами». Это большая редкость. Даже для родственников вероятность «генетически совпасть» составляет от 25%. Шанс найти неродственного донора — 1 из 10 000. Поэтому важно, чтобы как можно больше людей вступали в регистр доноров костного мозга.

После просмотра пройдет творческая встреча с режиссером, где можно будет обсудить фильм и задать вопросы. Вход свободный. Все желающие, при отсутствии противопоказаний, смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Для этого необходимо будет заполнить согласие и донорскую анкету (при наличии паспорта) и взять мазок с внутренней стороны щеки (буккальный эпителий).

Мероприятие проходит в рамках акции «Подари жизнь», направленной на популяризацию и привлечение доноров костного мозга в городе Норильск.

10 мая 2023г. в 18.00 в МБУ «Кинокомплекс Родина»

11 мая 2023г. в 18.00 МБУК «КЦД им. Вл. Высоцкого»