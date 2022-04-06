Жителей Талнаха и Кайеркана приглашают насладиться красивой музыкой из знаменитых кинофильмов

В программе концерта прозвучит музыка из отечественных и зарубежных фильмов и телесериалов, таких как «Звёздные войны», «Гладиатор», «Миссия невыполнима», «Пираты Карибского моря», «Крёстный отец», «Тарас Бульба», «Матч», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неуловимые мстители» и т. д. Видеопроекция на экране, световые эффекты и великолепное звучание оркестра превратят концерт в настоящий праздник музыки и кино.

Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина входит в число ведущих оркестров страны.

В Кайеркане мероприятие состоится 11 мая в 18.30 в КДЦ «Юбилейный», в Талнахе - 14 мая в 15.00 в КДЦ им. В. Высоцкого. Продолжительность концерта - два часа, он состоит из двух отделений.

Билеты можно приобрести по ссылкам:

– Кайеркан: https://krasfil.ru/events/buy/15419;

– Талнах: https://krasfil.ru/events/buy/15420.