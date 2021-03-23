МАУ ИЦ «Норильские новости»

Жителей Талнаха приглашают на показ музыкальной сказки Памелы Трэверс «Мэри Поппинс»

Жителей Талнаха приглашают на показ музыкальной сказки Памелы Трэверс «Мэри Поппинс»

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Жителей Талнаха приглашают на показ музыкальной сказки Памелы Трэверс «Мэри Поппинс»

Показ состоится в рамках Всероссийского виртуального концертного зала в Талнахской городской библиотеке.

Жителей Талнаха приглашают на показ музыкальной сказки Памелы Трэверс «Мэри Поппинс»

Сказка будет показана под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством дирижёра Игоря Манашерова. Художественный текст прозвучит в исполнении актрисы театра, кино, телеведущей и певицы Нонны Гришаевой. А помощница Мэри Поппинс Домисолька и её друзья из Норильского колледжа искусств познакомят гостей с музыкальными инструментами.

Фото из открытых источников
23 марта в 16:53 500
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