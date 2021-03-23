Жителей Талнаха приглашают на показ музыкальной сказки Памелы Трэверс «Мэри Поппинс»

Сказка будет показана под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Московской филармонии под руководством дирижёра Игоря Манашерова. Художественный текст прозвучит в исполнении актрисы театра, кино, телеведущей и певицы Нонны Гришаевой. А помощница Мэри Поппинс Домисолька и её друзья из Норильского колледжа искусств познакомят гостей с музыкальными инструментами.