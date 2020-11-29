Жителям таймырских посёлков предложили проявить новогоднюю фантазию

Городской конкурс–фестиваль ледовых и снежных скульптур под названием «Новогодняя фантазия» пройдёт в посёлках, подведомственных муниципалитету Дудинки: Потапово, Левинские Пески, Хантайское Озеро, Волочанка, Усть–Авам.

Конкурс зимних скульптур входит в программу празднования 90–летия со дня образования Таймырского муниципального района. Эту дату отмечают 10 декабря.

На первом этапе жюри отберёт эскизы, затем авторы воплотят их в композиции. Предполагалось, что конкурсанты будут соревноваться в изготовлении скульптур на специально подготовленных площадках. Однако ограничительные меры из–за пандемии вносят свои коррективы. Возможно, экспертам придётся довольствоваться «видеознакомством» с работами жителей дудинских посёлков. Снежные композиции и ледовые скульптуры участников будут оценивать по пятибалльной шкале за оригинальность решения и его воплощение.

Фестиваль–конкурс продлится до 11 декабря. Автор лучшей новогодней фантазии получит кубок, диплом и ценный подарок. Остальным участникам вручат медали, благодарственные письма и поощрительные призы.