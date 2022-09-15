Золотые деньки

Впервые фестиваль побывал в Норильске в 2004 году. Нынешний визит — четвёртый. Как отметила первый заместитель министра культуры Красноярского края — Наталия Гельруд, в этом мы обогнали даже краевую столицу — туда участники, номинанты и победители «Маски» заезжали всего дважды.

«Для правительства и министерства культуры региона это вдвойне приятное событие — подобного открытия творческого сезона театров Красноярья, наверное, не было никогда. В конце августа в краевой столице прошёл фестиваль «Язык мира», организованным нашим ТЮЗом, и вот сейчас норильские зрители познакомятся с поистине замечательными спектаклями. Норильск этого достоин: ваша публика бесспорно способна оценить эти образцы театрального искусства», — пояснила замминистра.

Осенний фестиваль «Золотая маска» проходит в 12 городах России. Где увидят ту или иную постановку, решают организаторы, акцент делается на возможности площадки и насмотренность зрителя.

«Я очень рад, что мы открываем наш проект в театре имени Владимира Маяковского. Для меня это особенно волнительно, потому что я сам уже 50 лет служу в одноимённом театре, — признаётся Игорь Костолевский, народный артист России, президент премии и фестиваля «Золотая маска». — Я счастлив, что мы добрались до Норильска, особенно в период, когда всё достаточно сложно. Мы постарались привезти разные спектакли — на все вкусы и предпочтения. Я был в вашем городе в 2004 году, играл на этой сцене и не понаслышке знаю какой здесь отзывчивый зритель. Сюда мы можем возить абсолютно всё, потому что вы знающие и продвинутые. Надеюсь, наше присутствие вызовет отклик в ваших сердцах, и мы вас не разочаруем».

Первый спектакль покажут уже в эти выходные, 17 и 18 сентября. По мнению Игоря Костолевского, «Старый дом» режиссёра Владимира Панкова не оставит равнодушным никого, тем более что солирует в этой постановке народная артистка России — Елена Яковлева.

20 и 21 сентября фестивальную эстафету подхватит Московский театр им. А.С. Пушкина с эссе на вечную тему отцов и детей «Обещание на рассвете». Это автобиографичная история французского классика Ромена Гари, в главных ролях Александра

Урсуляк и Андрей Заводюк.

Открытием для норильского зрителя должен стать «Ревизор» питерского театра «Суббота» (30 сентября, 1 октября) — постановка молодых, энергичных и талантливых людей с новым взглядом на произведение Гоголя.

Завершит фестиваль спектакль «Мальчики» новосибирского театра «Глобус» по повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Нежную, чувственную, остроумную, ироничную, местами откровенно смешную, а местами щемяще грустную постановку дважды покажут 2 октября.

Кроме того, в рамках «Золотой маски» предусмотрена большая образовательная программа в виде мастер–классов по режиссуре и актёрскому мастерству для студентов театрального отделения Норильского колледжа искусств от Владимира Панкова и Андрея Заводюка. В рамках фестиваля 28 сентября на норильской сцене выступит Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы», в концерте прозвучат произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Пабло Сарасате и Джоаккино Россини.

«Для нашей компании большая честь быть партнёром лучшего театрального фестиваля страны, — подчеркнула Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике. — Мы с «Золотой маской» с 2015 года и очень хотим продолжать это сотрудничество. Сейчас Норильск превратится в культурную столицу Арктики, а такое количество спектаклей в нашем городе–труженике — большое событие. Спрос на культуру норильчан очень велик, и мы надеемся, что для них нынешнее событие станет настоящим подарком. «Норникель» хочет формировать культурный код города, сделать так, чтобы наши люди могли прийти в театр, зарядиться позитивными эмоциями и сохранить эти яркие впечатления надолго».

«Мы знаем, что норильские зрители открыты для всего нового, очень любят нашу «Маяковку» и с нетерпением ждут встреч с актёрами и постановками. Я хочу всем пожелать энергии и вдохновения», — говорит Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике.