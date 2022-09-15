МАУ ИЦ «Норильские новости»

Золотые деньки

Золотые деньки

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Золотые деньки

В Норильске стартовали показы фестиваля «Золотая маска». Большое культурное событие продлится три недели. На сцене Заполярной драмы представят самые яркие работы ведущей театральной премии страны последних лет.

Золотые деньки

Впервые фестиваль побывал в Норильске в 2004 году. Нынешний визит — четвёртый. Как отметила первый заместитель министра культуры Красноярского края — Наталия Гельруд, в этом мы обогнали даже краевую столицу — туда участники, номинанты и победители «Маски» заезжали всего дважды.

«Для правительства и министерства культуры региона это вдвойне приятное событие — подобного открытия творческого сезона театров Красноярья, наверное, не было никогда. В конце августа в краевой столице прошёл фестиваль «Язык мира», организованным нашим ТЮЗом, и вот сейчас норильские зрители познакомятся с поистине замечательными спектаклями. Норильск этого достоин: ваша публика бесспорно способна оценить эти образцы театрального искусства», — пояснила замминистра.

Осенний фестиваль «Золотая маска» проходит в 12 городах России. Где увидят ту или иную постановку, решают организаторы, акцент делается на возможности площадки и насмотренность зрителя.

«Я очень рад, что мы открываем наш проект в театре имени Владимира Маяковского. Для меня это особенно волнительно, потому что я сам уже 50 лет служу в одноимённом театре, — признаётся Игорь Костолевский, народный артист России, президент премии и фестиваля «Золотая маска». — Я счастлив, что мы добрались до Норильска, особенно в период, когда всё достаточно сложно. Мы постарались привезти разные спектакли — на все вкусы и предпочтения. Я был в вашем городе в 2004 году, играл на этой сцене и не понаслышке знаю какой здесь отзывчивый зритель. Сюда мы можем возить абсолютно всё, потому что вы знающие и продвинутые. Надеюсь, наше присутствие вызовет отклик в ваших сердцах, и мы вас не разочаруем».

Первый спектакль покажут уже в эти выходные, 17 и 18 сентября. По мнению Игоря Костолевского, «Старый дом» режиссёра Владимира Панкова не оставит равнодушным никого, тем более что солирует в этой постановке народная артистка России — Елена Яковлева.

20 и 21 сентября фестивальную эстафету подхватит Московский театр им. А.С. Пушкина с эссе на вечную тему отцов и детей «Обещание на рассвете». Это автобиографичная история французского классика Ромена Гари, в главных ролях Александра
Урсуляк и Андрей Заводюк.

Открытием для норильского зрителя должен стать «Ревизор» питерского театра «Суббота» (30 сентября, 1 октября) — постановка молодых, энергичных и талантливых людей с новым взглядом на произведение Гоголя.

Завершит фестиваль спектакль «Мальчики» новосибирского театра «Глобус» по повести Владислава Крапивина «Та сторона, где ветер». Нежную, чувственную, остроумную, ироничную, местами откровенно смешную, а местами щемяще грустную постановку дважды покажут 2 октября.

Кроме того, в рамках «Золотой маски» предусмотрена большая образовательная программа в виде мастер–классов по режиссуре и актёрскому мастерству для студентов театрального отделения Норильского колледжа искусств от Владимира Панкова и Андрея Заводюка. В рамках фестиваля 28 сентября на норильской сцене выступит Юрий Башмет с камерным ансамблем «Солисты Москвы», в концерте прозвучат произведения Эдварда Грига, Петра Чайковского, Пабло Сарасате и Джоаккино Россини.

«Для нашей компании большая честь быть партнёром лучшего театрального фестиваля страны, — подчеркнула Анастасия Перфильева, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике. — Мы с «Золотой маской» с 2015 года и очень хотим продолжать это сотрудничество. Сейчас Норильск превратится в культурную столицу Арктики, а такое количество спектаклей в нашем городе–труженике — большое событие. Спрос на культуру норильчан очень велик, и мы надеемся, что для них нынешнее событие станет настоящим подарком. «Норникель» хочет формировать культурный код города, сделать так, чтобы наши люди могли прийти в театр, зарядиться позитивными эмоциями и сохранить эти яркие впечатления надолго».

«Мы знаем, что норильские зрители открыты для всего нового, очень любят нашу «Маяковку» и с нетерпением ждут встреч с актёрами и постановками. Я хочу всем пожелать энергии и вдохновения», — говорит Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике.

Текст Людмила Кожевникова
Фото Витас Бенета
15 сентября в 16:53 1140
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