В минувшем году Дворцу творчества детей и молодежи исполнилось 50 лет.

Отметить юбилей в апреле из–за объявленного режима самоизоляции не удалось. По словам директора ДТДМ Людмилы Фокшей, в учреждении надеются в наступившем году провести праздник «50 плюс 1». Новый год, понятно, отменить было невозможно. И во дворце устраивали утренники у ёлки для небольших групп ребят — младшеклассников и старшеклассников, которым было разрешено продолжать занятия в здешних творческих объединениях.

Замечательная новогодняя команда взрослых, в которую вошли Валентина Зареченская, Алёна Гринюк, Светлана Крушинская, Владимир Рощин и другие талантливые руководители и педагоги ДТДМ, провела для детей весёлый праздник. Интересно, что для Деда Мороза специально заказали сапоги аж 46–го размера и очень волновались, что их не успеют доставить вовремя.

Для традиционной «Новогодней лавки» дети сами приготовили поделки. Украсить лавку помогла педагог декоративно–прикладного творчества Софья Барковская. Во время утренников все желающие могли приобрести новогодние сувениры, на вырученные средства ребята купили торты для праздничного чаепития, передали часть заработанного и на клубные нужды.

Сейчас в ДТДМ 45 педагогов занимаются почти с двумя тысячами детей от 5 до 18 лет. Работают четыре детско–юношеских центра по месту жительства — «Горка», «Романтик», «Фортуна» и «Алькор».

«Заполярка» поинтересовались у Людмилы Фокшей, какие проблемы сегодня заботят учреждение? Она заметила, что команда сложилась отличная, но очень не хватает хорошего специалиста по информационным технологиям.

А ещё во Дворце творчества, который находится в красивом старом здании бывшего Дома техники на улице Комсомольской, 12, маловато помещений. Но пока достойных свободных площадей найти не получается.

После новогодних каникул в ДТДМ началась подготовка к краевому конкурсу «Таланты без границ» и к муниципальному этапу конкурса для педагогов «Творческая встреча». Также все надеются, что традиционный региональный фестиваль детских талантов «Весенняя мозаика» обязательно состоится в марте.