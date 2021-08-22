Звезда по имени Лариса

Двадцать лет её жизни в Норильске были связаны с культурой. С конца 1970–х она возглавляла в нашем городе отделение Всероссийского театрального общества, трудилась и во Дворце культуры комбината, в АРТе и кинотеатре имени Ленина, создала «Клуб полуночников», устраивала «Рабочий полдень» на предприятиях, организовывала гастроли и творческие встречи. Уехав в столицу с мужем, возглавившим московскую контору Норильского комбината, она стала активным участником клуба норильчан «69 параллель». За 15 лет Лариса Дмитриевна при творческой и финансовой поддержке земляков создала уникальную серию изданий, посвящённых Норильску и норильчанам: «Планета культуры — Норильск», «75 писем о любви», «Семьдесят шагов во времени», «Опустела без тебя земля» «Человек Севера — Михаил Ким», «Театральное досье. Дальше, дальше, дальше», «Главный», «Голубой экран Таймыра», «Директорский корпус Норильского комбината», «Норильский кейс Михаила Кима».

Среди наград, которых она была удостоена за свою деятельность, — юбилейная медаль «60 лет городу Норильску», благодарность министра культуры РФ «За большой вклад в дело сохранения и популяризации национальных культурных традиций, многолетнюю плодотворную работу». Но главная её награда — любовь и благодарная память норильчан.

В редакцию «Заполярной Правды» прислали воспоминания многие известные люди норильской культуры, которые сейчас живут на материке. Лариса Дмитриевна и после своего ухода продолжает объединять норильские таланты. К сожалению, мы не можем полностью опубликовать все замечательные признания в любви к нашей ушедшей землячке. Надеемся, эта мозаика памяти поможет новым поколениям понять, насколько яркой личностью была наша норильская подвижница.

***

«Мне всегда казалось, что такие жизнерадостные, открытые, жадные до жизни люди, никогда не унывающие и умеющие взглянуть на любую ситуацию с юмором, обернуть любую проблему в ничего не значащий пустяк, должны жить вечно. Видимо, Вселенной захотелось праздника, который Лариса Дмитриевна умела организовать из самого заурядного события. А ещё она была настоящей женщиной, до кончиков ногтей — от экстравагантных украшений, нарядов, шляпок до шарфиков и перчаток, с умением превратить тривиальную обивочную ткань в королевский бархат для роскошного вечернего туалета. Даже не всегда лицеприятные фразы, сдобренные её искрометным юмором, превращались в крылатые цитаты! Но было у неё ещё одно уникальное качество — умение объединять! Словно ниточками связывала она всех нас, норильчан, находящихся за сотни тысяч километров друг от друга, оживляя в нас те нейронные связи, что отвечают за любовь и дружбу норильского братства! Держала в своей памяти и в ежедневнике множество дат дней рождений, знаковых и исторических событий, а ещё бесчисленное количество забавных историй. Она словно переплетала историю города с историями людей, в нём проживавших. Ярким примером тому является коллективный труд, вдохновлённый ею, — книга «Планета культуры — Норильск», где нашлось место каждому, кто оказался в радиусе её всепоглощающей любви к делу, которому она служила беззаветно, бескорыстно, с упоением. А для нас она сама была яркой звездой с культурным кодом нашего удивительного города!»

Зоя Благих

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«Лариса Дмитриевна столько книг выпустила о любимых, выдающихся норильчанах, о норильский культуре, писала сама, вдохновляла писать многих наших талантливых земляков. До сих пор не понимаю, как она это делала! Она же компьютером не владела от слова «вообще». А там и документы, и куча текстов. Наверняка в этих книгах некоторые найдут какие–то несовершенства. Она не была писателем. Но какой сверхлюбовью и гордостью они наполнены! Лариса Дмитриевна была убежденным советским человеком в самом высоком смысле этого слова, с самыми прекрасными качествами, присущими людям их поколения. В их сознании всё было ясно, просто и высоко: дружба, любовь навсегда, взаимопомощь по первому зову, служение любимому делу и людям до полной самоотдачи и какая–то фантастическая молодость души до последнего вздоха!»

Елена Истратова

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«Норильск — город маленький. Все, кто, так или иначе, занимался культурой в разных её проявлениях, пересекались на немногочисленных площадках города. А интересы Ларисы Дмитриевны были обширны: городской театр, мероприятия Дворца культуры, концертные программы, просветительская работа, творческие клубы, издательская деятельность, охватывающая весь бывший СССР и даже зарубежные страны. Она везде успевала. Ни болезни, ни проблемы в доме, семье, ни отсутствие свободного времени — ничто не могло помешать её творческим планам и общению с людьми. Она принадлежала к тому поколению, для которого только смерть может быть уважительной причиной для не выполнения задуманного и уж тем более кому–либо обещанного. Такие люди — штучные экземпляры, Богом поцелованные!»

Инна Ночевкина

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«Для меня Лариса Пронникова — это синоним неуёмности, неравнодушия, любознательности. Ей всегда до всего было дело, всё было интересно! Даже уехав из Норильска, она всегда знала обо всех новостях, обо всех интересных событиях в Норильске. Удивительно, как могла почти одновременно бывать в нескольких местах, как только успевала?

Одним словом, она умела укрощать бегущее время! Всегда была заметна, где бы ни появлялась — на серьёзном совещании, на премьере в театре, на весёлом сборище «полуночников». Заметна не столько своим экстравагантным, порой эпатажным внешним видом, а тем, что в народе называют «за словом в карман не полезет», тем, что обо всём имела собственное мнение и смело, интересно, убедительно его высказывала. Такое не под силу человеку заурядному, не обладающему глубоким знанием предмета обсуждения, широким кругозором, ораторскими способностями. А ещё это всегда сочеталось с уникальным сверкающим чувством юмора! Потрясающе обаятельная, она умела найти подход к каждому человеку, и это помогало ей решать любые проблемы. Она всегда была нацелена на конечный результат и очень многого добилась в своей многогранной деятельности».

Татьяна Кошевая

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«Лариса Дмитриевна была поразительна, даже порой парадоксальна. Будучи яркой, острой на язык, внутренне она всегда оставалась очень мудрой, деликатной и щедрой на тепло и внимание к людям. В её личности не было ничего мелкого, всё крупными мазками, цельно и по–настоящему! Никто и ничто не могло устоять перед её кипучей созидательной энергией, когда это касалось задуманного ею дела. Она умела убеждать, объединять людей и добиваться цели».

Ирина Прокопенко

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«Моё близкое знакомство с Ларисой Дмитриевной состоялось в 2004 году, когда наш театр был приглашён в Москву со спектаклем «Сильвия» в рамках мероприятий, посвящённых юбилею Красноярского края. Работали мы на основной площадке МХТ им. А.Чехова, зал — на 920 мест, вход — по пригласительным. Время на организацию зрителя, наполнение зала было ограничено. Вот и обратилась я за помощью к Ларисе Дмитриевне. Помню, как она обрадовалась тому, что у норильских москвичей появилась очередная возможность увидеться с любимым театром. В результате актёров ждал аншлаг! Как Лариса Дмитриевна смогла организовать выход в театр такого количества людей короткий срок, остаётся загадкой.

Потом было ещё много встреч и каждый раз общение с Ларисой Дмитриевной приносило огромное удовольствие. Приезжая в Норильск, Лариса Дмитриевна обязательно приходила в театр, в котором служила не один десяток лет. Сложно найти ещё кого–то, кто так трепетно и с любовью, как она, хранил память о культуре Норильска и вообще о городе».

Светлана Гергард

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26 августа в разных городах страны и мира близкие люди помянут Ларису Дмитриевну. Светлая ей память! Пусть единственный внук 28–летний Юрий достойно несёт фамилию Пронниковых.

Воспоминания актёров Заполярной драмы

«...Конец семидесятых, любовь к театру, студия Леонида Белявского и наши занятия в помещении ВТО на улице Кирова, где полновластноий хозяйкой была Лариса Дмитриевна. Помню её в каком–то невероятном наряде, с ярким макияжем, копной непослушных волос. Она сразу расставила для нас границы дозволенности в её царстве — что можно, что нельзя. Но очень скоро нам уже всё было можно, а она стала для нас наставником, да и мамой родной, которая и похвалит, и пошутит, да так, что ты и сам понимаешь, что где–то перешёл черту. Помещение ВТО было любимым местом для всех актёров. Даже после спектакля, двери ВТО были открыты и актёры перед тем, как идти домой, сначала заходили сюда на огонёк. Огоньком была она — Лариса. Она очень точно и профессионально определяла наши сильные и слабые стороны. Помню, как она подсказывала мне, какой лучше отрывок взять для показа. Со смехом говорила: «Быть тебе, Галка, Снегурочкой всю карьеру!» И не ошиблась. О её чувстве юмора и шутках можно издать отдельную книгу. Лариса Дмитриевна — наша норильская Раневская. Очень хочется вспоминать её именно такой: яркой, ироничной, весёлой и целеустремлённой. Помню, как–то звонит мне и говорит, что отправила письмо Джигарханяну. Я её спрашиваю:

– А что вы ему написали?

– Написала, что он позорит наши седины!

– Ну и что, ответил?

– Нет. Наверное, плачет!

Она объединяла нас всех, с ней было всегда интересно, она умела жить сочно, несла доброту и просвещение».

Галина Галкина

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«Она была человеком «оттуда», из какой–то загадочной Атлантиды или ещё чего... Таких всегда немного, но, если бы не они, мне кажется, ничего бы и не было. Это я про культуру города Норильска. Мы, молодые специалисты — инженеры, горняки, врачи, актёры, просто неистово творили днём в театре, вечерами и ночью во Дворце комбината, клубе полуночников. Эта маленькая, но с сумасшедшей харизмой женщина двигала, зажигала и вдохновляла! Она была везде: и в театре, и в концертном зале, и на фестивале бардовской песни, успевала заниматься и сегодняшним днём, и историей Норильска, его культурным наследием. Остались изданные ею книги об истории нашей северной жизни. А в нас навсегда сохранится необыкновенная, нескончаемая, всеобъемлющая любовь к этому удивительному человеку...»

Лаврентий Сорокин

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«Как грустно и как сложно писать воспоминания... Вот совсем недавно мы весело поздравлялись с 8 марта, балагурили по поводу и без повода. Лара сказала, что готовит к 80–летию Норильского театра очередной труд. Радовалась, что сделала прививки от ковида и теперь можно жить нормальной жизнью, встречаться, ходить в театры. Но беда пришла, откуда не ждали... И вот нет больше светлого Человека. Семья Пронниковых теперь объединилась на небесах! (В 2012–м не стало единственной дочери Нины, в 2019–м — супруга Валерия Викторовича Пронникова — прим. ред.) Пусть будут покойны их души. Они все бескорыстно очень много хорошего сделали людям! Их гостеприимный дом был всегда открыт. Несмотря на высокое положение, Валерий Викторович никогда им не кичился, а Лариса не играла гранд–даму. Они всегда были доступны для общения, когда ни позвони. Многогранный талант Ларисы, как говорится, от Бога. Ей было всё интересно, и все дела по плечу. За что бы ни бралась, всё делала просто, легко, радостно и дарила свои труды бескорыстно, получая при этом удовольствие от дарения. Жалко терять таких людей! Вот и ещё три «журавлика» будут окликать нас с небес...»

Галина Баканова