Звёздный путь

Вселенская проблема

Спектакль «Как Циолковский летал на Луну» по пьесе Михаила Хейфеца готовился в прошлом сезоне. Его он и должен был закрывать. Но случилась неприятность в виде пандемии. Артисты репетировали удалённо, так же сыгрывались музыканты. Даже сложно представить, как при этом ставились танцы. Тем не менее к июню спектакль был готов, труппа даже умудрилась организовать закрытый показ.

– Это сложно назвать генеральным прогоном, — признаётся Тимур Файрузов, режиссёр Норильского Заполярного театра драмы. — К тому моменту многие участники творческого процесса уехали из Норильска, понимая, что театры простоят закрытыми долго. Возобновили работу только в сентябре. Это тоже было непросто. Карантин сильно расслабил и разум, и тело – актёры не выходили на сцену полгода.

Впрочем, на премьере зритель даже не почувствовал, как терниста была эта дорога на Луну: на сцене всё пело, плясало, свистело и летало... Сложно даже понять, кто больше задаёт драйв в этой ироничной межгалактической истории: вечно пьяненькие жители Боровска, живой оркестр, шпионы двух космических сверхдержав или тогда ещё молодой мечтатель Константин Циолковский, который слепо верил, что человечество не останется вечно на Земле, а завоюет всё околоземное пространство.

Другой Циолковский

Изначально роль основоположника современной космонавтики должен был играть Александр Герасимчев. Но и здесь свои коррективы внёс коронавирус: артист заболел, и его отправили на карантин. Буквально за восемь дней до генпрогона на роль ввели молодого актёра Александра Петряева.

– Я не люблю сравнивать артистов, они все индивидуальны, — рассказал Тимур Файрузов. — Александр Герасимчев — опытный артист, сыграл бы по–своему, новичок Александр Петряев сделал это по–другому. Конечно, всегда проще работать с маститыми. Но в работе с молодыми есть своё профессиональное удовлетворение. Скажу одно: для молодого Петряева «Циолковский» — это большой опыт, большой рывок в его работе, и я очень рад за него!

– Мне себя оценивать непросто, — говорит Александр Петряев. — Помню, я собрался, вышел на сцену, а очнулся только в гримёрке: всё пролетело за секунду. Это первый небольшой этап, дальше предстоит много работы. Были моменты (совершенные мелочи, не заметные зрителю), когда я сделал что–то и только потом вспомнил, что хотел подать по–другому: шапку не так надел, встал с другой стороны от подзорной трубы. Говорят: настоящий спектакль формируется к восьмому показу. Тогда уходит лишнее волнение, появляется лёгкость в движениях, сработанность труппы, идея режиссёра становится идеей актёров. Главное — сейчас я нашёл нужное зерно, теперь надо поработать, чтобы из него проросло что–то стоящее. А вообще все актёры просто получили удовольствие от присутствия на сцене, от нового спектакля, от нашей работы. Премьера — это ведь всегда праздник!

Летом Александр отдыхал в Санкт–Петербурге. Квартира, которую он снимал, находится недалеко от памятника Циолковскому. Во время прогулок артист часто останавливался возле него. А ещё слушал записи с голосом Константина Эдуардовича. Полностью копировать размеренную и спокойную речь учёного не стал — это нарушит живой ритм фантасмагории. Но его общую манеру перенял, как говорится, снял кальку.

Экипаж

В новой постановке есть ещё один важный участник — живой оркестр, точнее квинтет.

– Изначально все музыкальные темы спектакля были рассчитаны на восемь–десять музыкантов, — раскрывает секреты Александр Кичигин, заведующий музыкальной частью театра. — Но в этот непростой год пришлось многое изменить. Я убедил режиссёра, что партии можно сыграть и впятером. Все участники нашего оркестра — профессиональные музыканты: звукорежиссёр театра, преподаватели музыкальных школ и колледжа. Из–за пандемии репетиции часто отменялись. Пришлось обрабатывать и сами музыкальные темы: аранжировка написана от начала до конца, а по ходу спектакля замечаем, что она здесь неуместна, мешает реплике артистов, пришлось придумывать логические концовки. На премьере музыкантам даже пришлось подстраиваться под импровизацию актёров.

Музыку для «Циолковского» написал композитор Николай Якимов. Впервые поработать в Норильске ему удалось в постановке Евгения Ибрагимова «Сны белой Земли». Тогда он и познакомился с Тимуром Файрузовым.

– Главная художественная задача, которую поставил передо мной Тимур, — это объединить высокую мечту о полёте и добрый стёб, — рассказал Николай Якимов. — Я написал одну авторскую тему, а остальное — это переложение известных песен, но с моей аранжировкой. В пандемию я работал онлайн с Александром Кичигиным. Знаете, когда работаешь со столичными режиссёрами, они сильно довлеют и в итоге используют лишь 40–50% моей работы. А с Тимуром мой КПД составил 98%. Это было настоящее сотрудничество.

В итоге, невзирая на все трудности, муляж ракеты, заправленный самогоном, самоиронией и мечтой, всё же отправился на Луну. С премьерой вас, мечтатели!!!