«Норникель» использует меры, стимулирующие к добровольной вакцинации

Так, работникам, поставившим прививки, предоставляют два оплачиваемых дня отдыха. Использовать дополнительные выходные можно в любое время до конца 2021 года. Для этого следует предъявить сертификат о вакцинации. При необходимости воспользоваться правом на отдых можно уже после однократного введения вакцины.

В компании продумывают и другие приятные бонусы за вакцинацию для своих сотрудников. Сейчас рассматривается возможность введения на предприятиях компании (например, в магазине «Подсолнух» и спортклубе Х-fit) дополнительных скидочных карт для работников при предъявлении ими QR-кода о вакцинации. Его можно скачать на сайте госуслуг.

Пункты вакцинирования разворачивают на базе медкабинетов производственных подразделений. Там, где медкабинетов нет, организуют выездные бригады вакцинирования.

Для удобства горожан открыли дополнительный пункт вакцинации в СРК «Арена». Он работает ежедневно: в будни – с 13.00 до 19.00, в выходные – с 12.00 до 18.00. Для того чтобы привиться, нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Кроме того, с 1 июля работников Норильского дивизиона, возвращающихся из отпуска, помещают на четырёхдневный карантин с сохранением среднего заработка.

В течение 24 часов после прибытия в город им необходимо сдать ПЦР-тест, а ещё через 48 часов – тест на антиген. При наличии двух отрицательных результатов сотрудников допускают к работе.

В случае если хотя бы один тест окажется положительным, данные автоматически передают в медицинские учреждения и в Роспотребнадзор. Если течение болезни лёгкое, то пациента будут наблюдать на дому. Если средней тяжести или тяжелое, то поместят в ковидный госпиталь.