Норильчанке вручили знак отличия «За заслуги перед городом Норильском»

Глава города Норильска наградил почетным знаком отличия Евдокименко Инну Геннадиевну – врача акушера-гинеколога, заведующую гинекологическим отделением КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1». В городе Норильске Инна Геннадиевна начала работать в 1982 году в должности врача-акушера-гинеколога родильного дома, затем перешла в хирургическое отделение норильской городской больницы.

С 1997 года Инна Геннадиевна возглавляла гинекологическое отделение, осуществляя руководство работой медицинского персонала, всей диагностической, лечебно-профилактической и административно-хозяйственной работой отделения. С 2000 года является членом международного общества эндоскопистов.

Под руководством Инны Геннадиевны в гинекологическом отделении оказывалась плановая консервативная, хирургическая помощь больным с различными гинекологическими заболеваниями в сочетании с тяжелой патологией, а также круглосуточно осуществляется помощь в экстренном режиме различной категории гинекологических больных. За годы работы Инна Геннадиевна в совершенстве овладела различными видами современного хирургического и консервативного лечения гинекологических больных. Только за 2021 и 2022 годы Инна Геннадьевна вылечила почти 5 000 человек и проведено почти 300 операций.

Общий стаж работы Инны Геннадиевны в системе здравоохранении составляет 42 года. О достигнутых успехах в работе, активном участии в общественной жизни коллектива и личном вкладе в обеспечение высокого качества медицинской помощи населению свидетельствуют многочисленные поощрения, благодарственные письма и почетные грамоты разного уровня.

Дмитрий Карасев с гордостью вручил норильчанке почетный знак отличия «За заслуги перед городом Норильском» и отметил:

«Евдокименко Инна Геннадиевна 42 года отдала работе в системе здравоохранения. Высокопрофессионально и своевременно оказывала помощь, которая требовалась жительницам нашего города. Инна Геннадиевна, действительно, достойна этой награды. Норильск гордится!».