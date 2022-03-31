1 апреля стартует приём заявок на конкурс юных изобретателей IMAKE

Принять участие в конкурсе могут школьники в возрасте от 11 до 17 лет, независимо от их успехов в предыдущих этапах инженерного марафона.

Школьникам необходимо придумать идею изобретения, описать её и прикрепить фото прототипа или 3D-модель.

Заявку можно подать на сайте ligaimake.ru через специальную форму. Сроки подачи заявок – с 1 по 15 апреля. Финалы конкурса пройдут в мае, отдельно на каждой территории (Норильск и Дудинка; Мончегорск, Никель и Заполярный; Чита и Газимуро-Заводский район).

Перед защитой проекта финалисты пройдут подготовку по публичным выступлениям, получат консультации, а также помощь в создании прототипа своего изобретения.

Победителям конкурса будет оказана поддержка компанией «Норникель» при изготовлении изобретений, их также пригласят на экскурсию в Центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ МИСИС (г. Москва).