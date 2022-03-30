1 апреля стартует запись учеников в первые классы

По данным министерства в этом году в Красноярском крае в первый раз за парты сядут около 40 тысяч ребятишек. С 1 апреля начнётся приём заявлений от тех семей, которые проживают на закреплённой за школой территории, и тех, кто имеет преимущество при зачислении. Для них кампания продлится до 30 сентября. Если ребёнок живет не на закрепленном за школой участке, то подать заявление родители будущих первоклассников могут с 6 июля. Ребёнка зачислят в том случае, если в школе будут места. Приём будет идти до заполнения свободных мест и окончится не позднее 5 сентября. Стоит помнить, что школа может отказать в приёме, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребёнка в другую школу.

Бланки заявлений на приём в первый класс родители смогут найти на стендах в учебных заведениях, а также на сайтах школ. На этих же сайтах документы можно будет скачать и заполнить их дома. Подать заявление о зачислении в первый класс можно как в самой школе лично, так и через региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

Для приёма ребёнка в первый класс необходимы следующие документы: заявление установленного образца, копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта родителя, копия документа, подтверждающего факт регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания.