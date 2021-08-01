1 августа — День железнодорожника

Дорогие работники Норильской железной дороги!

Традиционно в первое воскресенье августа вы отмечаете свой профессиональный праздник. От всей души поздравляю вас с Днём железнодорожника!

Железнодорожники, связавшие свой трудовой путь с Заполярьем, — это особая категория специалистов. Вы — продолжатели славной истории, богатой примерами человеческой силы, мужества и самоотдачи. Норильская железная дорога уникальна не только тем, что в сложных климатических условиях трудились и продолжают трудиться сотни человек, она ещё и изолирована от железнодорожной сети страны.

Предприятие технологического железнодорожного транспорта сегодня работает в режиме непрерывной модернизации, являясь важнейшим звеном в производственной цепочке компании.

Я желаю каждому из вас профессиональных успехов, надёжных коллег, сплочённого коллектива. Пусть производственные задачи решаются легко и эффективно. Пусть в ваших домах царят уют, достаток и семейное тепло.

Будьте здоровы, счастливы, пусть на вашем пути всегда горит зелёный свет!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска