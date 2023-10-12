1 февраля 2024 года увеличат материнский капитал

Сумма капитала будет проиндексирована на уровне фактической инфляции по итогам текущего года. Сейчас в бюджете предусмотрено увеличение маткапитала на уровне 7,5%.

Предварительно известно, что при рождении первого ребёнка мамочка получит 631 тысячу рублей. А при рождении второго, при условии, что семья не получала сертификат на первого — 834 тысячи рублей.

Напомним, сегодня сумма маткапитала составляет: на первого ребёнка - почти 586,9 тысячи рублей и на второго - почти 775,6 тысяч рублей.