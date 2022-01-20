1 февраля Таиланд вновь откроет границы для вакцинированных туристов

Туристам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста перед посадкой в самолёт, а также сдать ещё два — по прибытии и на пятый день пребывания в стране. Стоить отметить, что два последних исследования необходимо оплатить заранее. До получения результатов турист должен соблюдать изоляцию в специально забронированном отеле или гостинице.

Кроме того, с 1 февраля программа «Песочница», одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определённых территорий, расширит список районов действия, добавятся остров Чанг в провинции Трат, районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.