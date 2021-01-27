1 февраля завершается приём заявлений на сдачу ЕГЭ – 2021

В этом году для получения аттестата и поступления в вуз школьникам необходимо сдать только русский язык. Экзамена по математики базового уровня проводиться не будет. Что касается остальных предметов, которые необходимы для каждого вуза индивидуально, выпускники будут выбирать самостоятельно.

Если школьник не планирует поступать в этом году, то для получения аттестата ему необходимо будет сдать русский язык и математику в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) ориентировочно в конце мая.

Выпускники 2021 года подают заявление по месту обучения, в котором должны указать предметы, планируемые к сдаче. С актуальным перечнем вступительных испытаний школьники могут ознакомиться на официальном сайте выбранного вуза.

Выпускники прошлых лет подают заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования.

Напомним, что в этом году досрочного периода ЕГЭ не будет.