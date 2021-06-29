1 июля в арт-резиденции PolArt состоится творческая встреча с Сергеем Новиковым

Также гость Норильска - участник групповой выставки-блокбастера «Новый пейзаж» в 2018 году и десятков других отечественных и зарубежных проектов. Свои работы публиковал в изданиях Esquire Russia, PROsport, «Большой Город», «Афиша-МИР», The Moscow Times, The Guardian, Rolling Stone (Италия), Der Spiegel и многих других. Имеет резидентский опыт в ЦСИ «ЗАРЯ» (Владивосток, 2016) и ISSP (Рига, Латвия, 2019). Основатель лаборатории нарративной фотографии «Untitled, 2020. Фотографический хаб», основатель конкурса книжных макетов Untitled Dummy Award, 2020 и издательства recurrentBooks. В сезоне 2021-2022 Сергей Новиков стал первым резидентом PolArt.

Несмотря на такой большой послужной список, сам резидент позиционирует себя как фотохудожник: «Моя работа сосредоточена на экономике и культуре территорий и обществ, а также механизмах, с помощью которых они функционируют. Фотографическая практика включает в себя вмешательство в городской пейзаж и постановку, а также реконструкцию визуальных признаков современности». В Норильске фотограф не впервые - в 2020 году горожане увидели работы автора на выставке «Норильсккино», представленной в рамках фестиваля моды и современного искусства «Черное пальто». А сейчас Сергей Новиков реализует фотографический проект «Призрак музея».

Новый проект посвящён истории Музея Норильска. Всё внимание сосредоточено на его зарождении и первых десятилетиях существования. Художник планирует объединить прошлое и будущее музея в своих пейзажах путём инсталляционного вторжения и реэнактмента - реконструкции исторических эпизодов.

На первой встрече художник расскажет о своём проектном опыте, методах работы и предложит участникам, интересующимся и занимающимся фотографией, воркшоп - практическое задание по съёмке в Норильске. Итоги работы резидент подведёт и обсудит вместе с горожанами через неделю.

Встреча пройдёт в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt, по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цокольный этаж.

На всех площадках музея действует масочный режим и социальная дистанция. Количество участников ограничено, предварительная регистрация по телефону 89134904591 (Юлия Римская).