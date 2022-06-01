Александр Пестряков поздравил норильчан с Международным днём защиты детей

Уважаемые норильчане, 1 июня наш город вместе со всей планетой отметит День защиты детей.

Присоединяясь к различным акциям поддержки юных норильчан, мы прежде всего должны помнить о том, что наши дети нуждаются в защите взрослых не только раз в году. Постоянно меняющийся мир и технический прогресс делают жизнь современного ребёнка намного сложнее, чем в нашем детстве. Именно поэтому каждый из нас должен с пониманием и безграничным терпением относиться к подрастающему поколению. Ведь, как говорится, мы уже были детьми, а дети взрослыми — нет. При этом нам и самим не мешало бы поучиться у детей не только умению оперативно приспосабливаться к жизни в новых условиях, но и искренности.

Дорогие юные норильчане, я от всей души желаю вам, чтобы самые близкие вам люди — мамы и папы — были для вас не просто старшими товарищами и защитниками, но и настоящими друзьями, которые от души будут радоваться вашим успехам и на которых вы всегда можете рассчитывать в трудную минуту. Будьте здоровы и счастливы!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска