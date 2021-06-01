1 июня — Международный день защиты детей

Дорогие норильчане!

От всей души поздравляю вас с самым добрым, чистым и ярким летним праздником —Международным днём защиты детей.

Этот праздник — прекрасный повод порадовать подрастающее поколение, подарить как можно больше тепла и заботы, передать чувство защищённости, в котором дети нуждаются как никто другой.

Мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия для каждого юного жителя Норильска. Для развития способностей и талантов, для получения качественного образования и интересного, полезного досуга.

В этом году ожидается открытие нового детского сада в Центральном районе, на подходе начало работы по строительству детского сада и современной школы в жилом образовании Оганер. И это только часть запланированных новшеств. В перспективе — появление новых игровых площадок, спортивных центров, велодорожек и других социально значимых объектов.

Норильские дети талантливы. Они любят трудиться и познавать новое, умеют отдыхать и проявлять себя в самых разных сферах — от творчества до научных исследований. Давайте будем внимательнее к ним. Не только сегодня, но и каждый день окружать их своим вниманием и любовью. Пусть глаза маленьких норильчан излучают радость, а детский смех будет звонким и счастливым.

С праздником, друзья. Здоровья, уюта и достатка каждой семье, а юному поколению — новых чудесных открытий!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска