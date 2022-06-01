Международный день защиты детей. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые жители Красноярского края! Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём защиты детей!

Юная пора — время мечтать и верить в чудеса, шаг за шагом открывая огромный мир. Сделать этот путь счастливым и благополучным — ответственная задача.

Забота о подрастающем поколении — важнейший приоритет государственной политики. Из года в год увеличивается число мер поддержки семей с детьми. Действенная помощь имеет большое значение. Появляются новые возможности для повышения качества жизни. Главное — воспитать нравственно здоровых, любящих Отечество граждан. От того, чем наполняются их умы и сердца, напрямую зависит будущее нашей страны.

В Красноярском крае созданы условия для всестороннего, гармоничного развития детей. Благодаря верным своему призванию педагогам и мудрым наставникам ребята реализуют таланты в атмосфере творчества, успешно учатся, побеждают в соревнованиях и престижных конкурсах. Земляки по праву гордятся их достижениями.

Искренне желаем юным и взрослым жителям Красноярья солнечного настроения и отличного отдыха. Интересных вам событий, ярких впечатлений и радости каждый летний день!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания Красноярского края