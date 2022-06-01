Дмитрий Карасев поздравил юных норильчан с Международным днём защиты детей

Дорогие норильчане! От всей души поздравляю вас с замечательным и теплым праздником — Днём защиты детей.

Наше будущее, наша надежда и самое большое достижение в жизни — это дети. Своим появлением на свет они порождают невероятный источник сил для родителей. Дарят возможность снова пройти путь взросления и заново открыть для себя новые горизонты.

Важная задача для нас, взрослых, — обеспечить детям по–настоящему счастливую жизнь. Окружить уютом, дать образование, научить смотреть на мир под правильным углом и уверенно стоять на ногах. А самое главное — непрерывно дарить свои любовь и ласку.

Руководство города, в свою очередь, приложит все силы, чтобы преобразить Норильск и сделать его местом, где интересно расти. Я горжусь тем, что уже сейчас наше юное поколение громко заявляет о себе, проявляя потрясающие способности в творчестве, спорте, науках и общественной жизни. В ближайшие годы возможностей для этого станет ещё больше.

Я искренне желаю маленьким норильчанам, чтобы их детство всегда оставалось счастливой порой. Пусть каждый день глаза детей лучатся радостью, желания исполняются и мир вокруг играет самыми яркими красками.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска