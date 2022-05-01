1 мая — Праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Красноярского края! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Первомаем — Праздником Весны и Труда!

Он напоминает, как важно заниматься общим делом во имя настоящего и будущего, объединяет атмосферой дружбы и солидарности — это ценности, над которыми время не властно. Именно трудолюбие и созидание являются прочной основой развития общества, главным условием достижения поставленных целей. Своим стремлением к лучшему каждый из нас укрепляет благополучие отдельного предприятия, небольшого села или крупного города, а значит — родного края, России.

Особые слова признательности — старшему поколению, заложившему фундамент экономической мощи Красноярья, масштабных свершений опорного региона страны. Мы гордимся и тем, что молодёжь активно продолжает традиции предшественников.

Всем, кто своим ежедневным трудом помогает развивать край, мы желаем новых побед. Тем, для кого профессиональный путь только начинается, — верного выбора. Вместе мы осуществим самые смелые планы.

Пусть работа приносит радость каждому из вас. Пусть эти весенние дни наполняются теплом майского солнца и уверенностью в завтрашнем дне, дарят заряд бодрости и оптимизма.

Всем землякам — хорошего настроения, здоровья, счастья, успехов!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания Красноярского края