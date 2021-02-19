1 марта - Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции

Этот день в СФО установили 1 марта 2000 года Советом главных врачей региональных центров по профилактике и борьбе со СПИДом. Вот уже 21 год подряд в этот день проходят профилактические мероприятия, которые направлены на борьбу с ВИЧ-инфекцией.

Первоначальная задача – это привлечение общественности к здоровому образу жизни и ответственному отношению к своему здоровью и здоровью своего партнёра. К сожалению, темп роста эпидемии остаётся одним из самых высоких в мире. И никто не застрахован от данного заболевания.

В Красноярском крае эпидемиологическая обстановка остаётся напряжённой. На начало года в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 44 318 ВИЧ-инфицированых, из них за 2020 – 2 813 человек. Умерло за этот период 8 359 человек от инфекции, из них 835 - за 2020 год.

Норильск входит в список городов с высоким уровнем кумулятивной заболеваемости, превышающий краевой показатель – 3 106,9 на 100 тысяч населения. За прошлый год в нашем городе показатель впервые заразившихся оказался выше краевого – 117,8 на 100 тысяч населения.

В наши дни ВИЧ-инфекция стала присуща не только людям, ведущим асоциальный образ жизни, но и благополучным гражданам. Основными путями заражения остаются – половой (за 2020 год заразились таким образом 73 % населения) и через введение инъекционных наркотиков с использованием нестерильного инструментария.

Болезнь никого не щадит – ни детей, ни взрослых. Поэтому каждому нужно знать, как уберечь себя и своих близких от заражения. На сайте стопвичспид.рф есть много профилактического материала, который доступен для скачивания.