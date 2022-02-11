1 марта стартует марафон «ВУЗ: (не)изведанные земли»

Марафон проводится для учащихся 9-х и 11-х классов. Его основа - личные истории студентов вузов и сотрудников компании. Они поделятся с участниками тем, как сами выбирали вуз, проходили обучение и стажировку, а также как найти работу своей мечты, живя в небольшом городе.

Кроме того, ребят ждёт познавательная игра Startup Yourself. Им предстоит разделиться на команды и пройти четыре тура, которые будут приравнены к четырём курсам обучения в вузе. Ещё в программе марафона онлайн-встречи с экспертами и ознакомление с полезным контентом.

Один из важных этапов - прохождение теста на определение типа личности. В виртуальном собеседовании будут определены личностные особенности каждого участника, что позволит марафонцам понять, как лучше развивать свои навыки и таланты в будущем. На основе результатов теста сформируют команды.

Марафон будет проходить в онлайн-формате на площадках Zoom и ВКонтакте. Принять участие в нём могут ученики 9-11-х классов из Норильска, Дудинки и других городов Красноярского края, а также Мончегорска и других городов Мурманской области. Участников ждут призы за активность и за победу в игре.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 28 февраля.

Более подробную информацию можно получить в социальных сетях проекта: Facebook, ВКонтакте.