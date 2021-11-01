1 ноября — День судебного пристава. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые работники Федеральной службы судебных приставов! Сердечно поздравляю вас и ветеранов службы с профессиональным праздником!

Стабильное существование Норильска как части правового государства, а также спокойная и безопасная жизнь наших горожан напрямую зависят от вашей работы и усилий, которые вы прикладываете во исполнение судебных решений, постановлений и защиты конституционных прав граждан.

Ваша профессия требует особой выдержки, силы духа, принципиальности и честности в решении поставленных задач. Я убеждён, что благодаря вашей верности долгу и высокому профессионализму основы правосудия в нашем городе и впредь будут незыблемы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Норильска и его жителей!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска