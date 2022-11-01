Поздравление с Днём судебного пристава от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны службы судебных приставов Норильска, примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.

Надзор за исполнением судебных решений, которые, как известно, обязательны для всех лиц, ведомств и организаций правового государства, — непростая и чрезвычайно важная задача. С 1998 года, когда был образован Норильский отдел судебных приставов, вы вносите неоценимый вклад в поддержание и укрепление верховенства закона на территории нашего города, в обеспечение эффективности судебной системы.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в работе, неиссякаемой энергии в решении намеченных задач, крепкого здоровья, тепла и благополучия в ваших семьях.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска