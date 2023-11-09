1 ноября на Таймыре начался осенний призыв

«На сегодняшний день 46 таймырцев вызваны на призывную комиссию, из них признаны годными к службе 13 человек, двое ребят получили отсрочку по семейному положению, также получили отсрочку граждане, обучающиеся на очных отделениях и являющиеся временно не годными к военной службе по состоянию здоровья. Из Норильска уже отправлено более 100 призывников, первое отправление из Дудинки запланировано на 13 ноября», - рассказал начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Степан Матвиенко.

После прохождения медкомиссии северяне отправятся в распределительный пункт в Красноярск.

Напомним, что у молодёжи из числа коренных малочисленных народов есть возможность пройти альтернативную гражданскую службу в организациях традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов. Для этого необходимо подать заявление в военкомат.

«Такое мероприятие, как призыв на срочную военную службу, - это новый этап в вашей жизни. Ваши переживания и волнения нам понятны, но хочу заверить вас, что срочников не отправляют в зону проведения специальной военной операции. Тем не менее по окончании срочной службы в войсковой части с вами будут разговаривать о контрактной военной службе», - обратился к призывникам Николай Маймаго и напомнил, что контрактники, призванные с Таймыра, получат единовременную выплату в размере 759 тысяч рублей.