1 октября — День пожилых людей . Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые ветераны и пенсионеры!

В этот день мы хотим напомнить молодому поколению о том, как важно заботиться о людях пожилого возраста, обратить внимание общественности на проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются и, конечно, выразить вам слова благодарности и глубокое уважение за вклад в развитие нашей страны.

Сейчас, когда Норильск стоит на пороге своего обновления, наряду с инициативой молодых, нам особенно важны ваши знания и мудрость. Именно вы создавали наш город, именно вы храните лучшие традиции, учите детей и внуков патриотизму и чувству ответственности. От вас мы перенимаем важнейшие духовные ценности, ориентиры и бесценный опыт, который мы в свою очередь передадим будущим поколениям.

Выражаю слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, ветеранам, пенсионерам, пожилым жителям Норильска. Для всего города крайне важно, чтобы вы прожили долгую, счастливую и здоровую жизнь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, неугасающего интереса к жизни и любви, а также уважения близких людей!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска