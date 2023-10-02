1 октября в Норильске стартовал осенне-зимний пожароопасный период

В городской администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Профильные службы обсудили вопросы, касающиеся готовности города к осенне-зимнему пожароопасному сезону и жилищного фонда предприятий, организаций и объектов энергообеспечения города Норильска к предстоящему зимнему периоду.

По словам начальника управления ГО и ЧС Норильска, заместителя председателя КЧС, Игорь Большаков, управление разработало план организационно-технических мероприятий, направленный на недопущение роста количества пожаров, гибели, травматизма населения в результате их возникновения в осенне-зимний пожароопасный сезон 2023/24.

План включает в себя ряд мероприятий: проведение профилактики путём размещения памяток, статей, видеоматериалов в средствах массовой информации; организацию обучения мерам пожарной безопасности работников организаций, обучающихся и неработающего населения; оказание адресной помощи малоимущим социально незащищённым гражданам, жилища которых нуждаются в срочном ремонте бытовых электрических сетей, выдачу им дымовых и автономных извещателей. Проведение совместных рейдов по местам проживания семей, состоящих на профилактическом учёте, проведение с ними разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и о действиях в случае возникновения пожара. Ограничение доступа посторонних лиц в чердачные помещения, технические этажи, подполья и подвалы; обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения, обслуживание и ремонт установок автоматической противопожарной защиты; обслуживание электрооборудования электросетей, в том числе проведение технических осмотров электрооборудования и аппаратуры электросети. Обеспечение деятельности административных комиссий, а также их информирование при выявлении фактов нарушения правил благоустройства территории города; организацию очистки территории населённых пунктов, в том числе в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, от снега, горючих отходов, мусора, тары и другого оборудования.

Также с 1 марта следующего года в правила противопожарного режима вносятся поправки в части оснащения электроустановок зданий детских садов, школ, интернатов, больниц и т. д. устройствами защиты от дугового пробоя.

Заслушав доклад, глава города Дмитрий Карасев передал слово и. о. начальника управления городского хозяйства Павлу Пискунову, который рассказал о подготовке жилищного фонда, предприятий, организаций и объектов энергообеспечения города Норильска к зимнему периоду.

По его словам, все работы по подготовке к отопительному периоду на территории города были завершены до 31 августа:

«В полном объёме проведены проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, сетевых организаций, управляющих компаний, муниципальных и подведомственных учреждений, учреждений здравоохранения, социальной сферы и градообразующего предприятия».

Павел Пискунов подтвердил, что на текущий момент все теплоисточники муниципального образования работают в штатном режиме. Гидравлические и температурные параметры соответствуют утверждённым режимам теплоснабжения.

Все организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда объектов муниципальной собственности, укомплектованы необходимым аварийным запасом материально-технических ресурсов для ликвидации возможностей аварий на сетях и объектах ЖКХ. В организациях круглосуточно работают дежурно-диспетчерские службы.

Представители управляющих компаний рассказали о готовности домов к отопительному сезону.

По итогам заседания КЧС при главе города решено с 1 октября 2023 года по 1 июня 2024 года установить в Норильске осенне-зимний пожароопасный период, утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, управляющих многоквартирными домами: проверить готовность аварийных бригад к действиям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, их укомплектованность личным составом, инструментом, оборудованием и транспортом.

«Очень важно оперативно доносить информацию обо всех происшествиях, авариях, чрезвычайных ситуациях и их предпосылках в единую диспетчерскую службу города Норильска и в отдел оперативного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства», — подытожил Дмитрий Карасев.