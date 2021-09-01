1 сентября — День знаний. Поздравление от Александра Пестрякова

Александр Пестряков искренне поздравляет педагогов, школьников и родителей учащихся, с Днём знаний!

У десятков тысяч жителей Норильска 1 сентября наступает очередной жизненный этап — ежедневные уроки, домашние задания, контрольные, экзамены и прочие составляющие школьных будней. Это особо волнительный день не только для тех, кто идёт в первый раз в первый класс. Для всех ребят, их мам и пап и, конечно, для учителей это особая дата: впереди сложный, но увлекательный путь в страну знаний, новые знакомства, впечатления и бесценный жизненный опыт. Северным детям проходить этот путь всегда сложнее из–за актировок, но норильские школьники ежегодно, в том числе в период дистанционного обучения, демонстрируют высокие результаты в учёбе и успешно проходят итоговые испытания. И, конечно, школьные годы мы все вспоминаем с теплотой и ностальгией.

В этот праздничный день председатель городского совета Норильска желает всем лёгкого учебного года, школьникам — только отличных и хороших отметок, педагогам — взаимопонимания с учениками и их родителями и поменьше всевозможных отчётов, мамам и папам — терпения и мудрости, чтобы во всём быть опорой своим детям. Пусть учебный год 2021–2022 будет наполнен яркими событиями, полезными знаниями, интересными мероприятиями и прекрасным настроением!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска