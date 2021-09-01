1 сентября — День знаний. Поздравление от Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане, от всей души поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного года.

Наступила пора созидания, открытий и покорения новых вершин. Этого дня ждут и школьники, и студенты, и люди старшего поколения, для которых 1 сентября навсегда остался в памяти как праздник детства и радостного предвкушения интересных событий. В этом году первый звонок прозвенит для 2800 маленьких норильчан. Всего же в школы отправятся 24 625 учеников.

Хочется выразить глубокую признательность педагогам учебных заведений. На вас снова ложится важная миссия, с которой, я уверен, вы справитесь на отлично. Не менее важный период начинается и у родителей учеников. Пусть ваше терпение, поддержка и понимание помогут ребятам с успехом пройти этот школьный сезон.

Радует, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, юные норильчане всё–таки сядут за парты. Ну а меры профилактики необходимо соблюдать, ведь они призваны защитить нас.

Желаю всем горожанам, чтобы новый учебный год был плодотворным, ярким, насыщенным замечательными достижениями.

С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска