1 сентября 1034 осуждённых сели за парты в пенитенциарных школах Красноярского края

Во всех общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах исправительных учреждений края прошли торжественные линейки, посвящённые началу учебного года, и уже начались уроки. В исправительных учреждениях согласно ст. 112 УИК РФ организуется обязательное получение осуждёнными, не достигшими возраста тридцати лет, основного общего образования. Для прохождения обучения администрацией исправительного учреждения и органами местного самоуправления создаются необходимые условия. Осуждённые старше тридцати лет, а также инвалиды I и II групп получают среднее образование по их желанию. Для сдачи экзаменов учащиеся осуждённые освобождаются от работы в соответствии с законодательством о труде, что создаёт им необходимые условия для получения образования в местах лишения свободы. Получение осуждёнными среднего образования как важный фактор позитивного развития личности поощряется и учитывается при определении степени их исправления. По данным статистики, граждане, получившие образование во время отбывания наказания, гораздо легче адаптируются к современным условиям жизни, и рецидив среди данной категории минимален.

ГУФСИН России по Красноярскому краю и министерство образования и науки Красноярского края принимают активные меры по повышению эффективности организации обучения осуждённых и распространению передового педагогического опыта работы. За школьные парты сели 1034 осуждённых, не имеющих среднего образования, некоторые из них – впервые в жизни. В том числе 61 несовершеннолетний осуждённый будет получать образование в Канской воспитательной колонии. Кроме того, во всех следственных изоляторах края созданы условия для получения образования несовершеннолетними правонарушителями. Все ученики обеспечены необходимой учебной литературой и канцтоварами за счёт средств учреждений.

Отметим, в исправительных учреждениях Красноярского края функционирует 8 краевых вечерних общеобразовательных школ, 1 федеральное общеобразовательное учреждение и 13 их филиалов. Осуждённые получают аттестаты о среднем образовании единого государственного образца без отметок о том, что они его получили в исправительном учреждении. В школах и филиалах при исправительных учреждениях ГУФСИН работают 172 педагога, из них 166 имеют высшую категорию.