10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Безопасность и спокойствие земляков – несомненная ваша заслуга. Если обращаться к статистике, мы увидим, что Норильск находится среди ведущих городов региона с благополучной обстановкой, активной работой по профилактике преступлений и других правонарушений. Но, как водится, за этим стоит ежедневная служба и кропотливый труд каждого из вас.

Несмотря ни на какие препятствия и жизненные обстоятельства, вы честно исполняете свой долг и мужественно следуете присяге.

Искренне желаю вам продолжать службу так же слаженно и профессионально. Пусть душевный подъём сопровождает вас как в работе, так и в повседневной жизни. Возвращайтесь со смены здоровыми и невредимыми в круг родных и близких вам людей.

С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска