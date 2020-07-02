10 новых социальных проектов реализуют на Таймыре

На Таймыре подвели итоги районного конкурса социальных проектов «Мы вместе». Его проводила администрация муниципального района.



На конкурс было отправлено 14 заявок, а победителями стали 10 социальных проектов, на реализацию каждого из них предоставят материальное поощрение в размере 10 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Таймыра.



Два проекта из числа победителей направлены на реализацию творческого потенциала, реабилитацию, социализацию и адаптацию в обществе детей и молодых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Педагог-психолог Комплексного центра социального обслуживания населения «Таймырский» Тамара Разуваева реализует проект «Лабиринт увлечений». Она будет проводить творческие мастер-классы для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.



На базе библиотеки семейного чтения, в соответствии с проектом библиотекаря Влады Семёновой, откроется мастерская «Волшебный мир творчества», где студенты-волонтёры Таймырского колледжа и старшеклассники будут проводить с детьми с ограниченными возможностями здоровья мастер-классы по созданию сувениров, подарков, картин и игрушек.



С целью сохранения истории и гражданско-патриотического воспитания молодёжи в рамках проекта «Храню историю» будут отреставрированы находящиеся на территории заполярной столицы памятники на могилах ветеранов боевых действий Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн. Написала проект Татьяна Кривошеенко, специалист по работе с молодёжью Таймырского молодёжного центра.



Её коллега Татьяна Ищук благодаря победе в конкурсе сможет реализовать два проекта: «Моя экосумка» и «Говори красиво». В рамках первого для воспитанников Дудинского детского дома будет проведена серия мастер-классов по росписи экологичной сумки. В рамках второго проекта участники изготовят футболки, банданы и чехлы на телефоны, которые будут содержать красиво оформленные призывы правильно говорить на русском языке. Данные сувениры будут раздаваться в качестве подарков на молодёжных мероприятиях Таймырского молодёжного центра. Сделано это будет для привлечения внимания общественности на недопустимость искажения русского языка, введения в молодёжной среде моды на чистую, правильную речь, без жаргона.



Итогом реализации проекта «История моего посёлка» станет создание электронной книги-летописи об истории посёлка Катырык и его жителях, внёсших значимый вклад в его жизнедеятельность, а также оформление тематических экспозиций, информационных стендов и выставок.



В посёлке Носок будет реализован проект «Цветущий интернат». Подростки и молодые педагоги создадут в пришкольном интернате посёлка цветущий зелёный уголок.



Воплощая в жизнь проект «Чтобы помнили», его инициаторы с помощью ламинатора приведут в надлежащий вид материалы, которые остались после выставок, посвящённых Великой Отечественной войне.



Свою социальную активность проявили не только взрослые, но и юные таймырцы. Ученица хатангской школы № 1 Владислава Чепа организует турнир по мега-шахматам среди детей и подростков в интерактивной форме.



Воспитанница Хатангского центра детского творчества Жанна Поротова вместе с единомышленниками создаст и установит на детских площадках села восемь информационных табличек и мусорных урн в виде баскетбольных корзин.