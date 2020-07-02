10 новых социальных проектов реализуют на Таймыре
10 новых социальных проектов реализуют на Таймыре
На Таймыре подвели итоги районного конкурса социальных проектов «Мы вместе». Его проводила администрация муниципального района.
На конкурс было отправлено 14 заявок, а победителями стали 10 социальных проектов, на реализацию каждого из них предоставят материальное поощрение в размере 10 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Таймыра.
Два проекта из числа победителей направлены на реализацию творческого потенциала, реабилитацию, социализацию и адаптацию в обществе детей и молодых людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Педагог-психолог Комплексного центра социального обслуживания населения «Таймырский» Тамара Разуваева реализует проект «Лабиринт увлечений». Она будет проводить творческие мастер-классы для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
На базе библиотеки семейного чтения, в соответствии с проектом библиотекаря Влады Семёновой, откроется мастерская «Волшебный мир творчества», где студенты-волонтёры Таймырского колледжа и старшеклассники будут проводить с детьми с ограниченными возможностями здоровья мастер-классы по созданию сувениров, подарков, картин и игрушек.
С целью сохранения истории и гражданско-патриотического воспитания молодёжи в рамках проекта «Храню историю» будут отреставрированы находящиеся на территории заполярной столицы памятники на могилах ветеранов боевых действий Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн. Написала проект Татьяна Кривошеенко, специалист по работе с молодёжью Таймырского молодёжного центра.
Её коллега Татьяна Ищук благодаря победе в конкурсе сможет реализовать два проекта: «Моя экосумка» и «Говори красиво». В рамках первого для воспитанников Дудинского детского дома будет проведена серия мастер-классов по росписи экологичной сумки. В рамках второго проекта участники изготовят футболки, банданы и чехлы на телефоны, которые будут содержать красиво оформленные призывы правильно говорить на русском языке. Данные сувениры будут раздаваться в качестве подарков на молодёжных мероприятиях Таймырского молодёжного центра. Сделано это будет для привлечения внимания общественности на недопустимость искажения русского языка, введения в молодёжной среде моды на чистую, правильную речь, без жаргона.
Итогом реализации проекта «История моего посёлка» станет создание электронной книги-летописи об истории посёлка Катырык и его жителях, внёсших значимый вклад в его жизнедеятельность, а также оформление тематических экспозиций, информационных стендов и выставок.
В посёлке Носок будет реализован проект «Цветущий интернат». Подростки и молодые педагоги создадут в пришкольном интернате посёлка цветущий зелёный уголок.
Воплощая в жизнь проект «Чтобы помнили», его инициаторы с помощью ламинатора приведут в надлежащий вид материалы, которые остались после выставок, посвящённых Великой Отечественной войне.
Свою социальную активность проявили не только взрослые, но и юные таймырцы. Ученица хатангской школы № 1 Владислава Чепа организует турнир по мега-шахматам среди детей и подростков в интерактивной форме.
Воспитанница Хатангского центра детского творчества Жанна Поротова вместе с единомышленниками создаст и установит на детских площадках села восемь информационных табличек и мусорных урн в виде баскетбольных корзин.