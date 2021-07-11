11 июля — День российской почты
11 июля — День российской почты
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Норильска!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
Сегодня Почта России выполняет не только основную историческую обязанность - доставку почты, но и предоставляет широкий спектр востребованных услуг.
Это масштабная современная система, которая эффективно обеспечивает коммуникацию между людьми, деловой документооборот, доставку газет, различных пособий и пенсий, ведёт приём коммунальных платежей. Без почтового отделения трудно представить даже самые отдалённые и труднодоступные уголки нашей страны.
Ваша работа в Норильске усложняется суровыми климатическими условиями, когда, несмотря на непогоду, вы чётко в срок доставляете важную корреспонденцию и печатные издания.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, многие из которых отдали этой профессии не один год. Уверен, ваш опыт и навыки являются залогом стабильной работы почтовых отделений.
Уважаемые сотрудники почтовых отделений Норильска, от всей души благодарю вас за повседневный труд – сложный, но столь необходимый жителям нашего города.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и удачи во всех делах!
Пусть все новости, которые вы приносите людям, будут только добрыми!
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска