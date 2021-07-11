11 июля — День российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Норильска!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Сегодня Почта России выполняет не только основную историческую обязанность - доставку почты, но и предоставляет широкий спектр востребованных услуг.

Это масштабная современная система, которая эффективно обеспечивает коммуникацию между людьми, деловой документооборот, доставку газет, различных пособий и пенсий, ведёт приём коммунальных платежей. Без почтового отделения трудно представить даже самые отдалённые и труднодоступные уголки нашей страны.

Ваша работа в Норильске усложняется суровыми климатическими условиями, когда, несмотря на непогоду, вы чётко в срок доставляете важную корреспонденцию и печатные издания.

Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли, многие из которых отдали этой профессии не один год. Уверен, ваш опыт и навыки являются залогом стабильной работы почтовых отделений.

Уважаемые сотрудники почтовых отделений Норильска, от всей души благодарю вас за повседневный труд – сложный, но столь необходимый жителям нашего города.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и удачи во всех делах!

Пусть все новости, которые вы приносите людям, будут только добрыми!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска