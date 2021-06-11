11 июня православные отмечают день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Знаменитый хирург и подвижник веры был причислен к лику святых в 1995 году. В 1920-1940-е годы он неоднократно отбывал ссылку за религиозные убеждения в Красноярском крае — в Енисейске, Туруханске, Большой Мурте, в станке Плахино, в 200 километрах от Дудинки, где он молился и лечил людей. В начале Великой Отечественной войны опальный хирург добился разрешения оперировать раненых в эвакогоспитале в Красноярске, здесь он и был избран епископом. С 1946 года святитель Лука служил в Симферополе, где сейчас в Свято-Троицком монастыре находятся его святые мощи. Во всём мире известны многочисленные случаи исцелений от молитв этому удивительному святому, который считается небесным покровителем медиков и тех, кто нуждается в выздоровлении.

В Норильске приход в честь святителя Луки, епископа Красноярского, организовали по просьбе верующих в 2005 году. Первые годы он находился на первом этаже жилого дома на улице Талнахской, 49. Сейчас здесь есть часовня во имя этого почитаемого святого. А деревянный храм, возведённый силами частного благотворительного фонда в Комсомольском парке, освятили три года назад. Здесь есть частица благодатных мощей святого, которые были переданы в Норильск через корреспондента «Заполярной Правды». Небольшие часовни в честь святителя Луки устроены в больницах Дудинки и Хатанги, а в приходе Свято-Троицкого мужского монастыря в Туруханске есть и домовая церковь.

В новом норильском храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на улице Мира, 6, можно увидеть настенные росписи, посвящённые служению святителя Луки на Крайнем Севере. Здесь же, в музее, который рассказывает об истории Православия на территории Норильской и Туруханской епархии, собраны экспонаты, связанные с жизнью святителя Луки. В столице Красноярского края установлен памятник святителю Луке, который стал примером безбоязненной веры и самоотверженного служения ближним.