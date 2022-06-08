11 июня в 9.00 в Норильске пройдёт традиционный общегородской субботник

Как рассказал заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Константин Купреенко, вся территория распределена между участниками субботника:

«Ожидается, что на этот раз к санитарной очистке города присоединятся 163 подразделения, 65 из которых относятся к администрации города, и 58 – к предприятиям «Норникеля». Также на субботник выйдут индивидуальные предприниматели, представители частных предприятий и гаражных кооперативов – порядка 40 подразделений. Уже подготовлен необходимый инвентарь, заказана техника». Муниципалитет готов обеспечить активных горожан всем необходимым для плодотворной работы на благо Норильска: закуплено около 150 лопат, более 100 мётел, 500 пар перчаток и 3000 мешков для сбора мусора. К организаторам обратился и глава города Дмитрий Карасев: «Прошу оказывать содействие всем обращающимся, в том числе председателям советов многоквартирных домов, которые из года в год охотно присоединяются к уборке территорий. Обеспечить их инвентарём, рассказать, как и куда вывозить собранный мусор. Приглашаю всех горожан прийти на общегородской субботник и совместными усилиями сделать Норильск чище».

По вопросам участия в субботнике можно обращаться в управление экологии администрации города Норильска: ул. Севастопольская, 7, кабинет № 113, телефон: 43-70-09 (*2343).