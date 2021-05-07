11 мая в Норильске проведёт личный приём граждан прокурор Красноярского края

Приём пройдёт с 16.30 до 18.00 в прокуратуре Норильска по адресу: Ленинский пр., 12.

Граждане смогут напрямую обратиться к прокурору Красноярского края Роману Николаевичу Тютюнику. Предварительная запись осуществляется по тел. 8 (3919) 46-38-81, а также 8-904-896-26-92.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые они хотели бы получить исчерпывающий ответ.

Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной власти или местного самоуправления, то необходимо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.