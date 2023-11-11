Поздравление с Днём экономиста от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые ветераны и работники экономической отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Экономика сегодня — основа развития государства и общества. Без неё невозможно развитие нашего города, от её состояния зависит благополучие норильчан. Экономическая деятельность требует не только высокой квалификации, особых человеческих качеств — терпения, точности и высокой ответственности, но и умения принимать грамотные, дальновидные и взвешенные решения.

Ваш кропотливый труд, опыт, профессиональные навыки, способность качественно решать поставленные задачи способствуют максимальному использованию экономического потенциала северного города, успешной реализации социальных проектов и программ, а также повышению инвестиционной привлекательности Норильска.

Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм и верность избранному делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, удачи и успешной реализации всех ваших проектов и идей!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска