11 сентября норильчан приглашают на экологический фестиваль «ЗОЖивём»

Фестиваль организовали волонтёры - участники развивающей программы «Ледокол», стартовавшей в «Норникеле» в апреле. В рамках программы они в течение трёх месяцев проходили обучение, обменивались идеями, делились опытом, в августе команда активистов приступила к созданию своего собственного проекта - фестиваля «ЗОЖивём».

Праздник состоится на нескольких площадках. В детской библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, с 12.00 до 16.00 здесь пройдут творческие мастер-классы, на которых можно будет научиться делать слаймы и «ловцов снов», поиграть в настольные игры, поучаствовать в экосостязаниях и эковикторинах. Гостей также приглашают в конференц-зал на музыкальный «квартирник», в библиотеке и её дворе оборудуют тематические фотозоны.

Во дворе здания параллельно будет организован сбор пластика. Здесь можно сдать бутылки с маркировкой HDPE (ёмкости из-под кондиционеров для белья, гелей для стирки и душа, средств для мытья посуды, шампуней), крышки (2 HDPE, 4 LDPE, 5PP), контейнеры из-под киндер-яиц, пластиковые стаканы, подложки для фруктов и овощей, одноразовые контейнеры с крышками (РS6), втулки от туалетной бумаги, картонные упаковки от яиц. Перед тем как сдать пластик, не забудьте его помыть. Для участников этой акции предусмотрены в качестве подарков экоаксессуары. Здесь также можно будет вместе с командой из мастерской «Плавь пластик» самостоятельно изготовить сувениры из сданного сырья.

А подкрепиться гости смогут в «Лимонадной лавке», где им предложат лимонад и сэндвичи. Надо отметить, что напиток будут наливать не в пластиковые стаканчики, а в термокружки, которые можно будет забрать с собой.

На второй площадке фестиваля - в Центре экопросвещения «Эко Friends» (пр. Ленинский, 22) - гостей научат расписывать экосумки, а также расскажут, почему стоит отказаться от пластиковых пакетов. Мастер-классы состоятся в 12.00, в 13.30 и в 15.00.

Также мастер-классы пройдут:

- в экошоуруме ShandyCandy (ул. Нансена, д. 72, вход со стороны дороги) - изготовление экоигрушки «Антистресс-зайка», запланировано четыре занятия: в 12.00, 13.00, 14.00 и 15.00;

- в арт-студии «Подвал» (Ленинский пр., 3, первый подъезд ) - живопись акрилом в 12.00 и в 15.00;

- в детско-семейном пространстве «Дом шалунов» в Талнахе на ул. Полярной, д. 13 (вход с торца) - изготовление фитокартин, в 12.00, 13.30 и 15.00.

Участие в мастер-классах бесплатное. Количество мест ограниченно.

Организатор фестиваля «ЗОЖивём», лидер команды «Ледокол» Вероника Подолько отметила: « Для норильчан, живущих в суровых климатических условиях, темы здорового образа жизни и экологии очень важны, и они взаимосвязаны. На простых примерах мы будем рассказывать о том, что надо не только беречь природу, но и заниматься популяризацией деятельности, направленной на сохранение окружающей среды. Если хочешь что-то изменить в жизни - начни с себя: не используй пластиковые пакеты, а заведи для всей семьи многоразовые сумки - это отличная экопривычка. Начинай сортировать и сдавать пластик, а мы научим, как правильно это делать. Убеждена, что мероприятия, подобные фестивалю «ЗОЖивём», помогают улучшать экологию, они дают не только новые знания, но и вдохновение, которое является движущей силой любого начинания».