11 сотрудниц «Норникеля» вошли в шорт-лист конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли»

Имена победительниц станут известны 4 октября во время торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Цифровом деловом пространстве SAP в Москве.

Узнать больше о талантливых женщинах «Норникеля», прошедших в финал, можно на сайте конкурса womeninmining.ru.

Напомним, в прошлом году горнодобывающие компании Polymetal и «Норникель» вместе с консалтинговой компанией Deloitte в СНГ запустили проект для поддержки развития женщин в горнодобывающей промышленности Women in Mining Russia (WIM Russia).