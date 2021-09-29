11 сотрудниц «Норникеля» вошли в шорт-лист конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли»
11 сотрудниц «Норникеля» вошли в шорт-лист конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли»
Всего на конкурс поступило 237 заявок из 96 городов. В том числе 56 – от сотрудниц «Норникеля» с разных площадок компании.
Имена победительниц станут известны 4 октября во время торжественной церемонии награждения, которая пройдет в Цифровом деловом пространстве SAP в Москве.
Узнать больше о талантливых женщинах «Норникеля», прошедших в финал, можно на сайте конкурса womeninmining.ru.
Напомним, в прошлом году горнодобывающие компании Polymetal и «Норникель» вместе с консалтинговой компанией Deloitte в СНГ запустили проект для поддержки развития женщин в горнодобывающей промышленности Women in Mining Russia (WIM Russia).