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«112» - единый номер экстренных служб

«112» - единый номер экстренных служб

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«112» - единый номер экстренных служб

Единый номер будет доступен по всей России.

«112» - единый номер экстренных служб

В первом чтении принят проект закона о введение единого номера «112». На сегодняшний день данная система доступна в 56 регионах.

- Введение единого телефонного номера «112» позволит скоординировать работу экстренных служб и организовать оказание медицинской помощи гражданам, тушение пожаров и ликвидацию иных чрезвычайных ситуаций более оперативно, чем это происходит сегодня, - заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Звонок на единый номер будет бесплатным и доступным даже без сим-карты.

Фото из открытых источников
28 октября в 12:46 2610
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